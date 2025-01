Renan Jordy e Gean Marcos - João Paulo Maron

Renan Jordy e Gean MarcosJoão Paulo Maron

Publicado 09/01/2025 11:22 | Atualizado 09/01/2025 11:48

Ubá- O prefeito Gean Marcos (MDB) recebeu na quarta-feira (8) a visita do deputado estadual Renan Jordy (PL), e junto uma boa notícia para o município, as escolas ganharam um novo mobiliário.

Diante do prefeito, da vice Lílian Carneiro, e secretários municipais, o deputado se manifestou: "Este rapaz ( se referindo ao Gean) é um sonhador, e eu também sou, quando ele me disse que, precisava trocar o mobiliário de todas as escolas de São José de Ubá, para dar mais qualidade de vida aos alunos, professores e funcionários, eu prometi, e a promessa está sendo cumprida: até junho, julho, não só os recursos que, chegarão antes, todas as escolas terão um novo mobiliário".

NinoBellieny

Jordy, Lílian e Gean João Paulo Maron