Prefeito de São José de Ubá-RJ, Gean Marcos, quarto da esquerda para a direita, na reunião de primeiro mês do Samu 192 - ATP

Prefeito de São José de Ubá-RJ, Gean Marcos, quarto da esquerda para a direita, na reunião de primeiro mês do Samu 192 ATP

Publicado 29/01/2025 13:20 | Atualizado 29/01/2025 13:25

Ubá-O Samu-Serviço de Atendimento Móvel 192 mostrou resultados favoráveis em 30 dias de atuação no no município, foi a conclusão de uma reunião na tarde de terça-feira (28) do prefeito Gean Marcos, com samudianos, gestores e profissionais de Saúde.



Na reunião ficou evidente a importância do Samu para população que, agora tem mais agilidade e eficiência nas emergências médicas. Para o prefeito Gean Marcos, os ajustes nos processos e protocolos evoluem à cada dia, graças à integração entre as equipes, a dedicação e o esforço de cada profissional.





NinoBellieny