Curso Mulheres em Campo - Foto: Divulgação/PMSJVRP

Curso Mulheres em CampoFoto: Divulgação/PMSJVRP

Publicado 29/09/2026 09:24

A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica (SAAPICEE), firmou parceria com o SENAR Rio de Janeiro para oferecer o programa Mulheres em Campo. A iniciativa visa fortalecer a autonomia e o protagonismo feminino na administração de propriedades rurais da região, promovendo o desenvolvimento do empreendedorismo no setor agropecuário

A capacitação possui uma carga horária total de 40 horas, distribuídas ao longo de cinco encontros presenciais. O conteúdo programático foi elaborado para despertar o interesse pelas práticas modernas de gestão, oferecendo ferramentas e conhecimentos estratégicos para que as produtoras e gestoras rurais possam aprimorar o desempenho de suas atividades econômicas e expandir seus negócios.

Os treinamentos acontecem sempre das 9h às 17h, na sede da Secretaria de Agricultura. O cronograma de encontros foi fixado nas seguintes datas: 6, 13 e 27 de novembro, e 4 e 11 de dezembro.

O curso é inteiramente gratuito, porém as vagas são limitadas. As interessadas em garantir a participação ou obter mais detalhes sobre o processo de inscrição devem entrar em contato diretamente pelo telefone (24) 2224-1427.