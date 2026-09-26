Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária abre novas vagas para cursos na área rural - Divulgação/Prefeitura de Rio das Ostras

Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária abre novas vagas para cursos na área ruralDivulgação/Prefeitura de Rio das Ostras

Publicado 26/09/2026 14:35





Ao todo, estão disponíveis 34 vagas, distribuídas em três cursos: Equideocultura – Ferrageamento e Casqueamento, Mulheres em Campo e Avicultura – Estrutura de Legalização. As capacitações são voltadas a pessoas interessadas em ampliar conhecimentos e desenvolver atividades relacionadas ao meio rural.



Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental incompleto. Segundo informações da Prefeitura de Rio das Ostras, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada.



Inscrições Prefeitura de Rio das Ostras , através da Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária, abrirá inscrições, na quarta-feira (30), das 8h às 17h, para novas vagas nos cursos gratuitos de capacitação profissional que serão realizados durante o mês de outubro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Projeto de Educação Ambiental Rede Observação. As formações acontecerão no Centro de Apoio ao Produtor Rural, em Cantagalo.Ao todo, estão disponíveis 34 vagas, distribuídas em três cursos: Equideocultura – Ferrageamento e Casqueamento, Mulheres em Campo e Avicultura – Estrutura de Legalização. As capacitações são voltadas a pessoas interessadas em ampliar conhecimentos e desenvolver atividades relacionadas ao meio rural.Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental incompleto. Segundo informações da Prefeitura de Rio das Ostras, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, na quarta-feira (30), das 8h às 17h, no Centro de Apoio ao Produtor Rural, em Cantagalo.



No momento da inscrição, os interessados deverão apresentar RG, CPF e comprovante de residência.



Cursos

A programação começa no dia 5 de outubro, com o curso de Equideocultura – Ferrageamento e Casqueamento, que será realizado de 5 a 10 de outubro e contará com 10 vagas.



O curso Mulheres em Campo terá encontros nos dias 6, 13, 20 e 27 de outubro, das 9h às 17h, com 12 vagas.



Já o curso de Avicultura – Estrutura de Legalização, SIM e SISB será realizado de 21 a 23 de outubro, também das 9h às 17h, com 12 vagas.



O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de outubro, no Jornal Oficial do Município de Rio das Ostras.



Conclusão

A primeira etapa dos cursos está sendo concluída no final deste mês de setembro com a finalização do curso de avicultura. Nesta primeira fase foram oferecidas 44 vagas distribuídas em quatro cursos: Retroescavadeira, Apicultura/Apicultor, Trator e Avicultura.