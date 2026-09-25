Casos de pacientes em surto psiquiátrico, que podem exigir atendimento rápido e atuação integrada de diferentes equipes, colocaram a estrutura de emergência de Rio das Ostras no centro de uma reunião nesta quinta-feira (24). Representantes das secretarias de Saúde e de Guarda, Trânsito e Ordem Pública discutiram mudanças no fluxo de atendimento, treinamento de profissionais e medidas para dar mais segurança durante essas ocorrências.
O encontro foi mediado pela equipe do gabinete do prefeito Carlos Augusto Balthazar e teve como objetivo identificar pontos que precisam de ajustes e organizar uma atualização dos procedimentos adotados desde o primeiro atendimento até a internação, quando necessária.
Atualmente, pessoas com alterações emocionais severas e em situação de crise são atendidas pelo Resgate do Município ou pelo Corpo de Bombeiros. Depois, são encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Após a estabilização, quando há necessidade, o paciente segue para o Hospital Municipal, que possui leitos reservados para esses casos.
Contenção, treinamento e novos protocolos entram no plano A reunião definiu medidas imediatas para preparar as equipes diante de situações de crise. Entre elas estão treinamentos de atualização para profissionais do Resgate, das áreas Médica e de Enfermagem, além dos setores de Recepção e Administrativo.
Também está prevista a compra de novos materiais, incluindo os utilizados na contenção de pacientes em surto. A equipe médica terá ainda protocolos detalhados atualizados para orientar a condução dos atendimentos.
A previsão é concluir essas ações ainda neste semestre, antes da alta temporada turística, quando, segundo as informações apresentadas no encontro, o número de atendimentos aumenta expressivamente.
“Foi uma reunião multidisciplinar para fazermos uma capacitação e também um realinhamento do fluxo do atendimento psiquiátrico, desde o primeiro atendimento, passando pelas unidades de urgências e até a internação. Esse realinhamento, com certeza absoluta, vai trazer um benefício para esse paciente de tratamento e também de condição de saúde”, afirmou o secretário de Saúde, Fábio Simões.
Guarda Civil poderá apoiar equipes dentro das unidades A segurança dos profissionais e dos próprios pacientes também entrou na pauta. A proposta discutida prevê a atuação da Guarda Civil Municipal nas unidades de atendimento para apoiar as equipes de Saúde em situações que demandem esse suporte.
“Nós estamos hoje aqui, junto com a Secretaria de Saúde, definindo as melhores condutas, incluindo a atuação da Guarda Civil Municipal nas unidades de atendimento, para que possamos apoiar os serviços e os profissionais da Saúde”, disse o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi.
Participaram da reunião Fábio Simões, secretário de Saúde; Deiva Motta, subsecretária de Atenção Especializada; Jeferson Moreira, coordenador do Resgate; Francislene Lopes, responsável pela Enfermagem da Atenção Especializada; o psiquiatra Yuri Alves; Victor Diniz, coordenador do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); Carlos Menegasi; Zenilton Marques, subsecretário Administrativo da Guarda, Trânsito e Ordem Pública; e Carlos Camacho, subcomandante da Guarda Civil Municipal.
A chefe de gabinete, Fabiana de Souza, também participou. A reunião foi mediada por Ted Sinai, responsável pelo treinamento e desenvolvimento de gestão e lideranças no município.
“É fundamental ter um protocolo de ação claro, de conhecimento de todos os profissionais envolvidos, cujo cumprimento seja garantido pelas chefias técnicas”, explicou Ted Sinai.
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