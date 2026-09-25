Ação de vacinação acontece neste sábado no Shopping Plaza, em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Ação de vacinação acontece neste sábado no Shopping Plaza, em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 25/09/2026 10:18

Caderneta de vacinação em mãos e uma oportunidade para colocar a proteção em dia . Crianças, adolescentes e adultos poderão aproveitar o sábado (26) para atualizar as vacinas no Shopping Plaza, em Rio das Ostras. A ação da Secretaria Municipal de Saúde acontece das 13h às 20h e busca facilitar o acesso de quem tem dificuldade para procurar uma unidade de saúde durante a semana.

A mobilização será realizada na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, nº 1300. Equipes da Vigilância em Saúde estarão no local para avaliar a situação vacinal e indicar as doses necessárias, conforme os critérios do Programa Nacional de Imunizações.

A vacina contra a influenza estará disponível para pessoas a partir dos seis meses de idade. Já a imunização contra o HPV será destinada a crianças e adolescentes de 9 a 19 anos, conforme as recomendações vigentes.

Também haverá aplicação da vacina contra difteria e tétano adulto, conhecida como dT, para pessoas a partir dos sete anos, de acordo com a avaliação da caderneta.

Caderneta será conferida antes da aplicação

Para receber a vacinação, é necessário apresentar a caderneta contendo o CPF ou o número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS/SUS. A equipe fará a conferência do histórico vacinal antes da aplicação das doses.

A proposta é levar o serviço para um espaço de grande circulação e criar uma alternativa para quem trabalha ou estuda durante os dias úteis. Além da ação no shopping, a vacinação de rotina continua disponível nas unidades municipais de saúde.

Novas ações estão previstas para outubro

Quem não conseguir comparecer neste sábado ainda terá outras oportunidades. O calendário prevê novas ações de vacinação no Shopping Plaza nos dias 10 e 17 de outubro, também das 13h às 20h.

A estratégia amplia os pontos de acesso à imunização e permite que diferentes públicos verifiquem a situação vacinal e completem as doses indicadas.