Equipe teve desempenho histórico, com pódios em três modalidades - Foto: Divulgação

Equipe teve desempenho histórico, com pódios em três modalidades Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2026 10:10

Três medalhas, duas categorias e uma campanha histórica para o ciclismo do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, Alicia Gomes, de Rio das Ostras, foi um dos destaques do Time RJ nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, em Brasília. A atleta subiu ao pódio em todas as provas que disputou e ajudou a modalidade a alcançar seu melhor resultado nos últimos quatro anos de participação na competição.

Campeã nacional em 2026 na categoria, Alicia chegou aos JEBs com um título importante no currículo e confirmou o bom momento nas pistas. Na Série Ouro, conquistou o bronze na prova de velocidade e também ficou com o bronze na prova por pontos.

A terceira medalha veio na Série Prata, com outro bronze, desta vez no ciclismo virtual. O resultado colocou a atleta de Rio das Ostras entre os nomes de destaque da delegação fluminense na competição escolar.

Ao lado dela, Emanuel Felipe, de 14 anos, de São Francisco de Itabapoana, também teve desempenho expressivo. Na Série Ouro, o atleta conquistou ouro no ciclismo virtual, prata na velocidade e bronze na prova por pontos.

Ciclismo do Time RJ faz campanha histórica

Os resultados de Alicia e Emanuel ajudaram o ciclismo do Time RJ a conquistar seis medalhas nos JEBs 2026, com presença no pódio em todas as provas disputadas pela modalidade.

A campanha representa o melhor desempenho do ciclismo fluminense nos últimos quatro anos de participação nos Jogos Escolares Brasileiros. O resultado também mostra a evolução dos atletas em diferentes formatos de competição.

Para Marcelo Godoy, treinador da dupla e coordenador da modalidade do JERJ, as medalhas são resultado de um processo que envolve preparação, dedicação e crescimento técnico.

"É um resultado que emociona muito porque a gente sabe tudo o que existe por trás de cada medalha. Foram muitos treinos, muita dedicação e muito esforço até chegar aqui. Ver esses atletas competindo em alto nível e colocando o estado no pódio em todas as provas é uma conquista enorme. Essa é a melhor campanha do ciclismo do Time RJ nesses quatro anos de JEBs e mostra que estamos evoluindo, que o trabalho está dando resultado e que podemos continuar crescendo ainda mais", disse.

Família percorreu estrada para acompanhar conquista

A conquista também teve torcida de perto. Pais dos estudantes-atletas fizeram de carro o trajeto entre o Rio de Janeiro e Brasília para acompanhar os filhos durante a competição.

A mãe de Alicia, Ursula Gomes, esteve entre os familiares que encararam a viagem e destacou a emoção de acompanhar a filha no momento decisivo.

"Foram muitas horas de estrada, mas chegar aqui e ver tudo isso acontecendo valeu cada quilômetro. A gente acompanha os treinos, as viagens, os esforços e sabe o quanto eles se dedicam. Estar aqui para ver minha filha conquistar uma medalha nos JEBs para o Time RJ é uma emoção que não dá para explicar. Como mãe, é um orgulho enorme."

A presença de Alicia, de Rio das Ostras, e Emanuel, de São Francisco de Itabapoana, também evidencia a participação do interior do estado na formação de atletas para competições nacionais.

A campanha do ciclismo nos JEBs reúne, assim, resultados individuais e coletivos, com seis medalhas e atletas fluminenses no pódio em todas as provas disputadas pela modalidade.