Melissa Souza conquistou o vice-campeonato mundial de bodyboarding aos 16 anos - Foto: Divulgação

Melissa Souza conquistou o vice-campeonato mundial de bodyboarding aos 16 anosFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2026 12:14

Três campeonatos em apenas 30 dias e um resultado que já entrou para a história da carreira de Melissa Souza. Aos 16 anos, a atleta de bodyboarding de Rio das Ostras conquistou o vice-campeonato mundial em sua categoria e fechou um mês marcado por vitórias e pódios.

Beneficiária do Programa Bolsa Atleta, promovido pela Prefeitura, Melissa iniciou a sequência de competições em Guarapari, no Espírito Santo, durante o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding. Na Praia do Morro, a jovem foi campeã em duas categorias.

O calendário apertado ainda reservava mais um desafio. Na etapa do Estadual Capixaba, Melissa voltou ao topo do pódio, desta vez na categoria Open 1.

O principal resultado veio entre os dias 10 e 20 de setembro, também no Espírito Santo, durante o Wahine Bodyboarding Pro, competição internacional voltada ao público feminino.

Vice-campeonato mundial marca novo momento

Diante de adversárias de alto nível, Melissa chegou à decisão e terminou a competição como vice-campeã mundial em sua categoria. O resultado representa a maior conquista da atleta até agora.

A sequência de disputas exigiu da jovem uma rotina intensa de competições, com três campeonatos em um intervalo de apenas um mês.

“Fiquei muito feliz pelo meu desempenho nas competições e pelas conquistas que obtive. É uma sensação inexplicável, momentos únicos e maravilhosos dentro do esporte. Minha próxima meta é terminar o ano sendo campeã brasileira de bodyboarding”, destaca Melissa.

Atleta mira novo título ainda neste ano

Além dos resultados recentes, Melissa já definiu o próximo objetivo dentro das competições: terminar o ano como campeã brasileira de bodyboarding.

A atleta conta com o suporte do Programa Bolsa Atleta e da Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer. As conquistas obtidas nas últimas competições ampliam a trajetória esportiva da jovem de Rio das Ostras, que passou a somar resultados em disputas nacionais e internacionais.

A sequência de títulos e o vice-campeonato mundial marcam um dos momentos de maior destaque da carreira de Melissa aos 16 anos.