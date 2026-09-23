Segundo o relato apresentado à polícia, a vítima teria sido atingida com um fio elétrico e também teria sofrido uma tentativa de enforcamento. O homem permaneceu no local e apresentou aos policiais a própria versão sobre o episódio. Ele também alegou ter sido agredido durante a discussão.
Diante dos relatos e das circunstâncias encontradas no atendimento, os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico antes de seguirem para a Polícia Civil, onde o caso foi registrado e submetido à análise da autoridade policial.
Ocorrência começou após denúncia de agressão A equipe do 32º BPM foi acionada para verificar a denúncia no Cidade Beira Mar. No local, os policiais ouviram os envolvidos e recolheram as informações iniciais sobre o que teria ocorrido dentro do contexto da relação entre o casal.
A vítima relatou aos agentes as agressões que atribuiu ao companheiro. Entre os fatos narrados estavam o uso de um fio elétrico durante a suposta agressão e uma tentativa de enforcamento.
O homem, por sua vez, não ficou sem apresentar sua versão. Aos policiais, afirmou que também teria sido agredido durante o desentendimento.
Como parte do atendimento da ocorrência, os dois passaram por avaliação médica. Depois, foram conduzidos para a unidade da Polícia Civil responsável pelo registro e pela análise do caso.
Homem permanece preso à disposição da Justiça Após a apreciação da ocorrência pela autoridade policial, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
A prisão ocorre no âmbito da apuração do caso e não representa, por si só, uma condenação. A investigação e os demais procedimentos cabíveis devem esclarecer as circunstâncias da ocorrência e as responsabilidades de cada envolvido.
O atendimento faz parte das ações do 32º BPM em ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Casos dessa natureza exigem atenção das forças de segurança e encaminhamento adequado para os serviços responsáveis pela proteção e pela apuração dos fatos.
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