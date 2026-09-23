Ocorrência de violência doméstica foi atendida por policiais do 32º BPM em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Ocorrência de violência doméstica foi atendida por policiais do 32º BPM em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 23/09/2026 11:02 | Atualizado 23/09/2026 12:52

Uma denúncia de violência doméstica terminou com um homem preso no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras. A ocorrência mobilizou policiais do Setor Índia, do 32º BPM, após uma mulher relatar aos agentes que teria sido agredida pelo companheiro durante um desentendimento.

Segundo o relato apresentado à polícia, a vítima teria sido atingida com um fio elétrico e também teria sofrido uma tentativa de enforcamento. O homem permaneceu no local e apresentou aos policiais a própria versão sobre o episódio. Ele também alegou ter sido agredido durante a discussão.

Diante dos relatos e das circunstâncias encontradas no atendimento, os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico antes de seguirem para a Polícia Civil, onde o caso foi registrado e submetido à análise da autoridade policial.

Ocorrência começou após denúncia de agressão

A equipe do 32º BPM foi acionada para verificar a denúncia no Cidade Beira Mar. No local, os policiais ouviram os envolvidos e recolheram as informações iniciais sobre o que teria ocorrido dentro do contexto da relação entre o casal.

A vítima relatou aos agentes as agressões que atribuiu ao companheiro. Entre os fatos narrados estavam o uso de um fio elétrico durante a suposta agressão e uma tentativa de enforcamento.

O homem, por sua vez, não ficou sem apresentar sua versão. Aos policiais, afirmou que também teria sido agredido durante o desentendimento.

Como parte do atendimento da ocorrência, os dois passaram por avaliação médica. Depois, foram conduzidos para a unidade da Polícia Civil responsável pelo registro e pela análise do caso.

Homem permanece preso à disposição da Justiça

Após a apreciação da ocorrência pela autoridade policial, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A prisão ocorre no âmbito da apuração do caso e não representa, por si só, uma condenação. A investigação e os demais procedimentos cabíveis devem esclarecer as circunstâncias da ocorrência e as responsabilidades de cada envolvido.

O atendimento faz parte das ações do 32º BPM em ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. Casos dessa natureza exigem atenção das forças de segurança e encaminhamento adequado para os serviços responsáveis pela proteção e pela apuração dos fatos.