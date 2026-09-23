Policiais do 32º BPM apreenderam drogas durante ação no bairro Liberdade - Foto: Divulgação da PM

Policiais do 32º BPM apreenderam drogas durante ação no bairro LiberdadeFoto: Divulgação da PM

Publicado 23/09/2026 11:01

Uma movimentação no bairro Liberdade chamou a atenção de policiais do 32º BPM e terminou com dois homens presos por suspeita de tráfico e associação para o tráfico de drogas em Rio das Ostras. A ação ocorreu durante patrulhamento do PATAMO da 3ª Companhia, após informações sobre a venda de entorpecentes na região.

Segundo as informações recebidas pelos agentes, os dois teriam funções diferentes na dinâmica do tráfico. Um seria responsável por avisar sobre a aproximação das equipes policiais, enquanto o outro faria a venda e buscaria as drogas escondidas nas proximidades de uma área de mangue.

Os policiais localizaram os suspeitos e fizeram a abordagem. Com um deles, foram encontrados R$ 50 em dinheiro. No local, os agentes também encontraram um homem que afirmou estar ali para comprar cocaína.

Drogas estavam escondidas perto de área de mangue

A partir das informações obtidas durante a ocorrência, as equipes ampliaram as buscas nas proximidades do ponto indicado. Foi ali que os policiais encontraram parte do material que, segundo a ocorrência, estaria relacionado à comercialização de drogas.

Ao todo, foram apreendidas 31 porções de cocaína, com peso de 117,8 gramas, além de oito pedras de crack, que somaram 5,6 gramas. Dois aparelhos celulares também foram recolhidos durante a ação.

O material estava escondido nas proximidades de uma área de mangue, conforme as informações repassadas aos policiais antes da abordagem.

Dois permanecem presos após análise na delegacia

Os dois suspeitos foram levados para a 128ª DP junto com as drogas, o dinheiro e os celulares apreendidos. Após a análise da autoridade policial, eles foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça.

O terceiro homem, que afirmou ter ido ao local para comprar cocaína, foi ouvido como testemunha e liberado.

A ocorrência faz parte das ações do 32º BPM voltadas ao combate ao tráfico de drogas e ao reforço do policiamento em Rio das Ostras. A autuação e a prisão, no entanto, não representam condenação definitiva, que depende da análise da Justiça.