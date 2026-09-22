Torneio reuniu atletas filiados e não filiado no Ginásio Alfredo Barreto, Cabo Frio - Foto: Reprodução da Internet

Torneio reuniu atletas filiados e não filiado no Ginásio Alfredo Barreto, Cabo FrioFoto: Reprodução da Internet

Publicado 22/09/2026 11:40 | Atualizado 22/09/2026 12:25





O desempenho colocou Rio das Ostras em destaque em uma disputa que reuniu atletas de diferentes equipes e marcou uma programação especial do judô na Região dos Lagos. Para a AFAR, o resultado também representa o trabalho desenvolvido pelos atletas dentro e fora das competições.



Entre os destaques está Pedro Brandão, que subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio e garantiu dois ouros. Ágatha conquistou ouro e bronze. João Pedro, Gustavo e Gustavo Reis também levaram medalhas de ouro.



Kaio Dias ficou com a prata, enquanto Ana Luiza e Matheus garantiram o bronze.



Atletas da AFAR comemoram medalhas conquistadas no Troféu Cabo Frio Dez Judô Foto: Reprodução da Rede Social Oito atletas, oito histórias e um resultado que chamou atenção no tatame. T odos os judocas da Associação de Formação de Atletas de Rio das Ostras , a AFAR, que participaram do Troféu Cabo Frio Dez Judô voltaram para casa com medalhas. A equipe conquistou quatro ouros, uma prata e três bronzes na competição realizada no último fim de semana, em Cabo Frio.O desempenho colocou Rio das Ostras em destaque em uma disputa que reuniu atletas de diferentes equipes e marcou uma programação especial do judô na Região dos Lagos. Para a AFAR, o resultado também representa o trabalho desenvolvido pelos atletas dentro e fora das competições.Entre os destaques está Pedro Brandão, que subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio e garantiu dois ouros. Ágatha conquistou ouro e bronze. João Pedro, Gustavo e Gustavo Reis também levaram medalhas de ouro.Kaio Dias ficou com a prata, enquanto Ana Luiza e Matheus garantiram o bronze.

Oito atletas e oito medalhas no tatame

A participação da AFAR ocorreu no Troféu Cabo Frio Dez Judô, realizado no Ginásio Alfredo Barreto. A competição integrou uma etapa do Campeonato Regional da 8ª Região da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, a FJERJ.



O torneio reuniu atletas filiados e não filiados e combinou disputas esportivas com integração entre equipes. Para os judocas de Rio das Ostras, o tatame também serviu como espaço para colocar em prática a preparação realizada antes da competição.



O resultado foi distribuído entre diferentes categorias, com presença da equipe no pódio em todas as participações. Pedro Brandão foi o único atleta a conquistar duas medalhas na competição.



Judô também teve ação solidária em Cabo Frio

Além das lutas, o evento teve um lado solidário. Cada atleta participante deveria levar um quilo de alimento não perecível, destinado à ação prevista pela organização.



A competição também prestou homenagem à história de Cabo Frio. Com o tema "100 Anos ligando histórias, como o esporte unindo vidas", a edição fez referência ao centenário da Ponte Feliciano Sodré.



A proposta reuniu esporte, integração e solidariedade em uma mesma programação. No tatame, os atletas da AFAR fizeram sua parte e encerraram a participação com um resultado expressivo: todos os oito judocas inscritos voltaram para Rio das Ostras com medalha.





