A denúncia apontava que um homem estaria usando uma bicicleta para comercializar os entorpecentes e que parte do material seria escondida nas proximidades de uma casa abandonada. Policiais do PATAMO da 3ª Companhia seguiram para o local e encontraram um homem com características semelhantes às descritas nas informações recebidas.
Na abordagem, os agentes localizaram uma pedra de crack e R$ 55 em espécie. A ocorrência, no entanto, não terminou com a revista pessoal. Com base nas informações recebidas, a equipe prosseguiu pelas áreas indicadas e encontrou outros entorpecentes escondidos.
De acordo com a PM, as drogas estavam em uma caixa de hidrômetro e em diferentes pontos do imóvel abandonado. Ao final da ação, foram contabilizados 40 pinos de cocaína, com peso total de 192 gramas, além da pedra de crack e do dinheiro.
Droga estava espalhada em pontos próximos a imóvel A localização do material chamou atenção pelo modo como as porções estavam distribuídas. Em vez de estarem todas com o suspeito abordado, segundo a Polícia Militar, parte da droga foi encontrada em locais diferentes, próximos à casa abandonada.
A equipe chegou aos pontos depois de seguir as informações que deram origem ao patrulhamento. A estratégia permitiu localizar o material que, de acordo com o relato policial, estaria sendo mantido escondido na região.
O episódio reforça um tipo de ocorrência que exige continuidade das buscas mesmo depois da abordagem inicial. No caso do Recanto, a revista encontrou inicialmente apenas uma pedra de crack e dinheiro. A quantidade maior de entorpecentes apareceu durante a varredura nos locais apontados.
A PM informou que a ação faz parte do trabalho de intensificação do patrulhamento e de combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras. A atuação foi realizada por policiais do PATAMO da 3ª Companhia do 32º BPM.
Suspeito foi levado para a 128ª DP Depois da apreensão, o homem foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. A ocorrência passou pela avaliação da autoridade policial, que determinou a permanência dele preso e a autuação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, segundo as informações divulgadas sobre o caso.
A prisão e a autuação, porém, não equivalem a uma condenação. A responsabilização criminal depende do andamento do processo e da análise da Justiça.
A apreensão total registrada na ocorrência foi de 192 gramas de cocaína distribuídas em 40 pinos, uma pedra de crack e R$ 55 em espécie. O material foi apresentado à autoridade policial junto com o suspeito.
O caso agora segue pelos procedimentos previstos na legislação. A Polícia Civil deverá conduzir as etapas posteriores da investigação, enquanto a Justiça avaliará os elementos reunidos na ocorrência.
Para a Polícia Militar, a ação integra o trabalho de presença ostensiva e repressão ao comércio de drogas no município. Para os moradores, a movimentação policial expõe mais uma vez a rotina de ações contra pontos utilizados, segundo as informações recebidas pela corporação, para esconder e distribuir entorpecentes.
A ocorrência no Recanto começou com uma informação repassada aos policiais e terminou com uma apreensão que foi muito além do material encontrado durante a abordagem inicial. O resultado da ação foi apresentado à 128ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
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