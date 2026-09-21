Policiais do 32º BPM apreenderam cocaína, crack e dinheiro durante ação no bairro Recanto - Foto: Divulgação

Policiais do 32º BPM apreenderam cocaína, crack e dinheiro durante ação no bairro Recanto Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2026 10:56

Quarenta pinos de cocaína escondidos em diferentes pontos, uma pedra de crack e R$ 55 em dinheiro . O material foi encontrado por policiais do 32º BPM durante uma ação no bairro Recanto, em Rio das Ostras, que terminou com um homem preso e levado para a 128ª DP. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após informações sobre a suposta venda de drogas na região.

A denúncia apontava que um homem estaria usando uma bicicleta para comercializar os entorpecentes e que parte do material seria escondida nas proximidades de uma casa abandonada. Policiais do PATAMO da 3ª Companhia seguiram para o local e encontraram um homem com características semelhantes às descritas nas informações recebidas.

Na abordagem, os agentes localizaram uma pedra de crack e R$ 55 em espécie. A ocorrência, no entanto, não terminou com a revista pessoal. Com base nas informações recebidas, a equipe prosseguiu pelas áreas indicadas e encontrou outros entorpecentes escondidos.

De acordo com a PM, as drogas estavam em uma caixa de hidrômetro e em diferentes pontos do imóvel abandonado. Ao final da ação, foram contabilizados 40 pinos de cocaína, com peso total de 192 gramas, além da pedra de crack e do dinheiro.

Droga estava espalhada em pontos próximos a imóvel

A localização do material chamou atenção pelo modo como as porções estavam distribuídas. Em vez de estarem todas com o suspeito abordado, segundo a Polícia Militar, parte da droga foi encontrada em locais diferentes, próximos à casa abandonada.

A equipe chegou aos pontos depois de seguir as informações que deram origem ao patrulhamento. A estratégia permitiu localizar o material que, de acordo com o relato policial, estaria sendo mantido escondido na região.

O episódio reforça um tipo de ocorrência que exige continuidade das buscas mesmo depois da abordagem inicial. No caso do Recanto, a revista encontrou inicialmente apenas uma pedra de crack e dinheiro. A quantidade maior de entorpecentes apareceu durante a varredura nos locais apontados.

A PM informou que a ação faz parte do trabalho de intensificação do patrulhamento e de combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras. A atuação foi realizada por policiais do PATAMO da 3ª Companhia do 32º BPM.

Suspeito foi levado para a 128ª DP

Depois da apreensão, o homem foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. A ocorrência passou pela avaliação da autoridade policial, que determinou a permanência dele preso e a autuação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

A prisão e a autuação, porém, não equivalem a uma condenação. A responsabilização criminal depende do andamento do processo e da análise da Justiça.

A apreensão total registrada na ocorrência foi de 192 gramas de cocaína distribuídas em 40 pinos, uma pedra de crack e R$ 55 em espécie. O material foi apresentado à autoridade policial junto com o suspeito.

O caso agora segue pelos procedimentos previstos na legislação. A Polícia Civil deverá conduzir as etapas posteriores da investigação, enquanto a Justiça avaliará os elementos reunidos na ocorrência.

Para a Polícia Militar, a ação integra o trabalho de presença ostensiva e repressão ao comércio de drogas no município. Para os moradores, a movimentação policial expõe mais uma vez a rotina de ações contra pontos utilizados, segundo as informações recebidas pela corporação, para esconder e distribuir entorpecentes.

A ocorrência no Recanto começou com uma informação repassada aos policiais e terminou com uma apreensão que foi muito além do material encontrado durante a abordagem inicial. O resultado da ação foi apresentado à 128ª DP, onde foram adotadas as medidas cabíveis.