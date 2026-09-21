Banco de Empregos de Rio das Ostras reúne 481 oportunidades nesta segunda-feira - Foto: Ilustração

Banco de Empregos de Rio das Ostras reúne 481 oportunidades nesta segunda-feiraFoto: Ilustração

Publicado 21/09/2026 10:46

Uma porta para quem está procurando trabalho está aberta em Rio das Ostras nesta segunda-feira (21). O Banco de Empregos reúne 481 oportunidades no município , com vagas para diferentes níveis de experiência e áreas de atuação. Entre as opções estão funções como motorista de ônibus urbano, vendedor de carros e motos, assistente de qualidade, vendedor, atendente de restaurante e auxiliar de serviços gerais.

O serviço é gratuito, mas o candidato precisa ficar atento a um detalhe importante: a inscrição deve ser feita presencialmente. O atendimento acontece no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A lista contempla desde trabalhadores que já possuem experiência profissional até pessoas que buscam uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar uma documentação específica.

Quem procura emprego precisa levar os documentos

O primeiro passo para quem pretende concorrer a uma das vagas é separar os documentos antes de sair de casa. A inscrição não tem custo, mas o atendimento exige a apresentação de identidade com foto, CPF e carteira de trabalho, que pode ser física ou digital.

Também é necessário levar um comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Quem possui certificados de cursos ou de qualificação profissional também deve apresentá-los.

A recomendação é conferir se toda a documentação está em mãos antes de procurar o atendimento. Além de evitar deslocamentos desnecessários, ter os documentos completos facilita o encaminhamento do candidato para as oportunidades compatíveis com seu perfil.

Vagas atendem diferentes perfis

As 481 oportunidades disponíveis nesta semana não estão concentradas em uma única área. A relação reúne funções com características distintas e pode alcançar candidatos com diferentes experiências profissionais.

Entre os destaques aparecem vagas para motorista de ônibus urbano, uma função que exige requisitos específicos, além de oportunidades no comércio, atendimento e serviços.

Também há postos para vendedor de carros e motos, vendedor, atendente de restaurante, assistente de qualidade e auxiliar de serviços gerais.

Os requisitos variam de acordo com cada função. Por isso, o candidato deve consultar as informações específicas da vaga antes de participar do processo seletivo.

A variedade de oportunidades também amplia as possibilidades para quem está em momentos diferentes da vida profissional. Há espaço tanto para trabalhadores que já possuem experiência quanto para quem procura uma primeira chance no mercado.

Atendimento acontece no Âncora

O atendimento aos candidatos acontece no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente.

A orientação vale para quem já sabe qual vaga pretende disputar e também para quem ainda está avaliando as possibilidades disponíveis. Antes de comparecer, o candidato pode consultar a relação completa para identificar as funções compatíveis com sua formação e experiência.

A consulta também permite verificar os requisitos específicos de cada oportunidade e chegar ao atendimento com a documentação necessária.

Lista completa pode ser consultada pela internet

Embora a inscrição seja presencial, a relação das vagas pode ser consultada pela internet. O Banco de Empregos disponibiliza a lista completa com as oportunidades abertas e as exigências de cada função.

A consulta online ajuda o trabalhador a conhecer as opções antes de ir ao Centro de Cidadania e escolher aquelas que mais se encaixam em seu perfil profissional.

O acesso está disponível no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras, na área destinada ao Banco de Empregos.

Para quem está à procura de uma oportunidade, as 481 vagas representam diferentes possibilidades de entrada ou retorno ao mercado de trabalho. O ponto principal é chegar preparado: conferir a vaga, verificar os requisitos e levar os documentos exigidos pode fazer diferença no atendimento.