Lagoa do Iriry será ponto de largada e concentração da 12ª Corrida Rústica Solidária - Foto: Douglas Smmithy

Lagoa do Iriry será ponto de largada e concentração da 12ª Corrida Rústica SolidáriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 18/09/2026 20:04 | Atualizado 18/09/2026 20:05

Uma manhã de esporte, convivência e solidariedade vai tomar conta da Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras , no próximo dia 20 de setembro. A 12ª edição da Corrida Rústica Solidária promete reunir corredores, famílias, crianças e praticantes de caminhada em uma programação que vai muito além da disputa por tempo e colocação.

A largada está marcada para as 7h, com provas de 10 quilômetros e 5 quilômetros, caminhada e a Kids Run, voltada para crianças e adolescentes. Organizado pela Igreja Presbiteriana de Rio das Ostras, o evento também tem uma finalidade social: toda a renda obtida com as inscrições será destinada a projetos de auxílio a crianças na Guiné-Bissau, país localizado na costa oeste do continente africano.

A proposta mistura atividade física e solidariedade em um mesmo percurso. Para quem corre em busca de desempenho, haverá provas com diferentes distâncias. Para quem prefere um ritmo mais tranquilo, a caminhada abre espaço para participantes de diferentes idades. Já as crianças terão uma programação própria, com trajetos adaptados.

H2: Da corrida de 10 km à prova para crianças

A programação foi montada para atender diferentes perfis de participantes. A corrida de 10 quilômetros será destinada a atletas a partir dos 16 anos. Na prova de 5 quilômetros, poderão participar pessoas a partir dos 14 anos.

A caminhada terá participação de maiores de 10 anos e contará com limite de 100 vagas. Para o público infantil, a Kids Run terá percursos entre 50 e 400 metros, conforme a faixa etária, com participantes de 4 a 13 anos. A modalidade terá limite de 50 vagas.

A organização prevê duração máxima de três horas para o evento. A programação será mantida mesmo com chuva ou sol e só será suspensa em caso de catástrofe natural.

A diversidade de modalidades ajuda a transformar a manhã esportiva em uma programação para diferentes gerações. Enquanto corredores experientes buscam melhorar marcas e disputar as primeiras posições, iniciantes e famílias podem participar em atividades com propostas menos competitivas.

H2: Estrutura será montada na Lagoa do Iriry

Para receber os participantes, a organização prepara uma arena na Lagoa do Iriry. O espaço contará com postos de hidratação ao longo do percurso, área de descanso, frutas e água na chegada, guarda-volumes e banheiros químicos.

Também haverá espaço destinado às tendas das equipes. A estrutura contará ainda com ambulância e equipe médica de plantão para atendimento durante a realização das provas.

A medição dos tempos individuais será feita por meio de chip eletrônico descartável, entregue no kit do atleta. O material básico terá número de peito, chip e medalha de participação para quem concluir a prova.

Quem optar pelo Kit Completo receberá também a camiseta oficial e brindes dos patrocinadores.

H2: Entrega dos kits começa no sábado

A retirada dos kits ocorrerá em dois momentos. No sábado (19), das 10h às 17h, a entrega será feita na sede da Igreja Presbiteriana, no Centro de Rio das Ostras.

No domingo (20), dia da corrida, haverá uma segunda oportunidade, das 6h às 6h30, na arena montada para o evento. Essa retirada no dia da prova será exclusiva para atletas que moram fora do município.

A recomendação da organização é que os participantes observem os horários para evitar imprevistos antes da largada, marcada para as 7h.

H2: Troféus, medalhas e uma causa fora do país

A competição não terá premiação em dinheiro. Nas provas de 5 e 10 quilômetros, os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina receberão troféus.

Também haverá premiação por faixa etária, com medalhões para os três primeiros colocados, do grupo de 14 anos até a categoria 70 anos ou mais. As três equipes com maior número de inscritos também receberão troféus especiais.

Na caminhada e na Kids Run, todos os participantes que concluírem os percursos receberão medalhas.

Mas a principal marca do evento não estará apenas nos pódios. A renda das inscrições será destinada a projetos de auxílio a crianças na Guiné-Bissau. Dessa forma, cada inscrição terá um destino que ultrapassa a própria competição e conecta a programação esportiva realizada em Rio das Ostras a ações de caráter humanitário no continente africano.

Com corrida, caminhada e espaço para os pequenos, a 12ª Corrida Rústica Solidária prepara uma manhã que reúne diferentes gerações em torno de duas propostas: cuidar da saúde por meio do esporte e transformar a participação em apoio a uma causa social.