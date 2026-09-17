Mutirão contará com bancos, concessionárias, telefonia e varejoFoto: Ilustração
Mutirão do Procon reunirá 17 empresas para negociar dívidas
Atendimento acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, no Âncora; vagas para agendamento serão abertas pelo Colab
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Mutirão do Procon reunirá 17 empresas para negociar dívidas
Atendimento acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, no Âncora; vagas para agendamento serão abertas pelo Colab
Marília Mendonça e Bon Jovi ganham tributos em Rio das Ostras
Shows gratuitos prometem duas noites de música na Vila Gourmet em setembro
Dono reconhece carro furtado à venda na internet em Rio das Ostras
Veículo levado em Silva Jardim estava anunciado por R$ 4 mil no Marketplace
STF anula eleição antecipada da Câmara de Rio das Ostras
Decisão cassou escolha feita em maio de 2025 para comandar a Casa no biênio 2027/2028
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.