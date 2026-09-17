Mutirão contará com bancos, concessionárias, telefonia e varejo - Foto: Ilustração

Mutirão contará com bancos, concessionárias, telefonia e varejoFoto: Ilustração

Publicado 17/09/2026 12:13

Uma conta atrasada, uma cobrança pendente ou aquela dívida que parece difícil de resolver poderá ganhar uma nova chance de negociação. Nos dias 22 e 23 de setembro, o Procon de Rio das Ostras realizará o Mutirão do Consumidor , com a participação de 17 empresas de diferentes setores.

O atendimento começará às 9h, na sede do Procon, no Centro da Cidadania, no Âncora. A iniciativa buscará aproximar consumidores e fornecedores para facilitar acordos, solucionar pendências e abrir caminhos para a regularização de débitos.

Entre as empresas confirmadas estarão bancos, concessionárias de serviços públicos, operadoras de telefonia, lojas e instituições de crédito. Participarão Enel, Rio+Saneamento, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Claro, Vivo, TIM, Casas Bahia, Naturgy, Crefisa, BMG, C&A Pay, Pefisa e Agibank.

Para participar, o consumidor precisará fazer um agendamento prévio pelo aplicativo Colab, dentro da plataforma Rio das Ostras Digital. A abertura das vagas acontecerá a partir de 9 de setembro.

No dia do atendimento, será necessário apresentar documento de identificação e toda a documentação relacionada à demanda. Contratos, faturas, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento e outros registros poderão ajudar na análise do caso e nas negociações.

A proposta será criar um canal direto entre quem precisa resolver uma pendência e as empresas envolvidas. Com o acompanhamento do Procon, os consumidores terão a oportunidade de apresentar seus casos e buscar condições de negociação durante os dois dias de mutirão.