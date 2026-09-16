Câmara de Rio das Ostras teve eleição antecipada da Mesa Diretora anulada pelo STF Foto: Reprodução
STF anula eleição antecipada da Câmara de Rio das Ostras
Decisão cassou escolha feita em maio de 2025 para comandar a Casa no biênio 2027/2028
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