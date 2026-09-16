Rio das Ostras ganha destaque no judô com Ágatha Nogueira em Cabo Frio - Foto: Divulgação

Rio das Ostras ganha destaque no judô com Ágatha Nogueira em Cabo FrioFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:21

O atleta de Rio das Ostras vai levar o nome da cidade para o tatame em Cabo Frio no próximo domingo (20), durante uma etapa do Campeonato Regional da 8ª Região da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ). A competição será realizada no Ginásio Alfredo Barreto e terá como atração o Troféu Cabo Frio Dez Judô.

O evento vai reunir atletas filiados e não filiados, em uma programação que vai unir competição, integração entre equipes e uma homenagem especial à história de Cabo Frio. A edição terá como tema "100 Anos ligando histórias, como o esporte unindo vidas", em referência ao centenário da Ponte Feliciano Sodré.

Além da disputa no tatame, o campeonato terá caráter solidário. Para participar, cada atleta deverá levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado à ação prevista pela organização.

A competição será realizada a partir das atividades do Campeonato Regional da 8ª Região da FJERJ e promete reunir judocas de diferentes equipes em uma programação voltada ao esporte e à celebração da história local.

Serviço

Troféu Cabo Frio Dez Judô

Data: 20 de setembro de 2026

Local: Ginásio Alfredo Barreto, Cabo Frio

Participação: atletas filiados e não filiados

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

Informações: (22) 99202-8717

Legenda: Atleta de Rio das Ostras vai representar a cidade na competição regional de judô em Cabo Frio