Cursos presenciais terão aulas práticas em diferentes áreas profissionais na unidade do Senac em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Cursos presenciais terão aulas práticas em diferentes áreas profissionais na unidade do Senac em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:11

Uma nova profissão pode começar com uma sala de aula, uma receita, um computador ou até mesmo uma tesoura. Em Rio das Ostras, cursos presenciais do Centro Integrado Sesc Senac vão oferecer formação em gastronomia, saúde, tecnologia e beleza, com turmas previstas para os próximos meses. A programação atende tanto quem pretende entrar no mercado de trabalho quanto profissionais que querem aprender novas técnicas e ampliar as possibilidades de renda.

As formações terão aulas práticas e conteúdos voltados para situações do dia a dia profissional. Entre as opções estão cursos de pizzaiolo, produção de bolos e geleias, Técnico em Enfermagem, Inteligência Artificial, Informática Fundamental, Alongamento de Cílios e práticas para cabeleireiros.

A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O Centro Integrado Sesc Senac funciona na Rua João Batista Cordeiro, no Jardim Campomar, na via conhecida como rua do Renascer da Terceira Idade.

Para quem pretende transformar o gosto pela cozinha em oportunidade profissional, o curso Pizzas: Segredos e Receitas que São Massa terá 52 horas de formação. Os alunos vão aprender o preparo de pizzas básicas, técnicas específicas e cuidados relacionados à segurança alimentar.

As aulas serão realizadas às terças-feiras, das 18h às 22h, com início previsto para 13 de outubro de 2026 e encerramento em 26 de janeiro de 2027.

Outra opção será Bolos e Geleias Para Ganhar uma Bolada. A formação terá 24 horas e vai abordar preparo, segurança alimentar, congelamento, precificação, planejamento de vendas e divulgação dos produtos.

As aulas estão previstas de 13 de novembro a 4 de dezembro de 2026, de quarta a sexta-feira, das 8h às 12h.

Na área da saúde, o destaque será o Técnico em Enfermagem, formação com 1.600 horas que inclui conhecimentos técnicos, atividades práticas em laboratório e estágio supervisionado.

O curso terá aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. O início está previsto para 19 de outubro de 2026, com conclusão em 13 de julho de 2028.

A inteligência artificial também entra na programação. O curso Inteligência Artificial Sem Mistério, Turbinando Sua Produtividade terá 16 horas e vai apresentar, de forma prática, ferramentas como ChatGPT, Copilot, Gemini, Gamma e Leonardo AI.

A proposta inclui aplicações para criação de textos, imagens, apresentações e vídeos. As aulas serão aos sábados, das 9h às 13h, entre 24 de outubro e 14 de novembro de 2026.

Já o curso Informática Fundamental será voltado aos conhecimentos básicos para o uso do computador, internet e aplicativos do Pacote Office. As atividades serão realizadas em laboratório de Tecnologia da Informação, com um computador por aluno.

A formação terá 60 horas, aos sábados, das 9h às 13h, entre 19 de setembro de 2026 e 23 de janeiro de 2027.

O setor da beleza também terá espaço na programação. O curso Alongamento de Cílios vai apresentar técnicas como fio a fio, volume russo, híbrida e extensões de 2D a 6D.

Serão 24 horas de formação, com aulas aos sábados, das 9h às 13h, entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2026.

Outra alternativa será Práticas do Trabalho do Cabeleireiro, destinada a quem deseja iniciar uma carreira na área. O conteúdo vai incluir corte, coloração, modelagem e tratamentos dos fios.

O curso terá 100 horas, com aulas às quartas-feiras, das 18h às 22h. A previsão é que a formação ocorra de 14 de outubro de 2026 a 28 de abril de 2027.

Informações sobre cursos disponíveis, inscrições, matrículas e valores podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 99613-9519.