As formações terão aulas práticas e conteúdos voltados para situações do dia a dia profissional. Entre as opções estão cursos de pizzaiolo, produção de bolos e geleias, Técnico em Enfermagem, Inteligência Artificial, Informática Fundamental, Alongamento de Cílios e práticas para cabeleireiros.
A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O Centro Integrado Sesc Senac funciona na Rua João Batista Cordeiro, no Jardim Campomar, na via conhecida como rua do Renascer da Terceira Idade.
Para quem pretende transformar o gosto pela cozinha em oportunidade profissional, o curso Pizzas: Segredos e Receitas que São Massa terá 52 horas de formação. Os alunos vão aprender o preparo de pizzas básicas, técnicas específicas e cuidados relacionados à segurança alimentar.
As aulas serão realizadas às terças-feiras, das 18h às 22h, com início previsto para 13 de outubro de 2026 e encerramento em 26 de janeiro de 2027.
Outra opção será Bolos e Geleias Para Ganhar uma Bolada. A formação terá 24 horas e vai abordar preparo, segurança alimentar, congelamento, precificação, planejamento de vendas e divulgação dos produtos.
As aulas estão previstas de 13 de novembro a 4 de dezembro de 2026, de quarta a sexta-feira, das 8h às 12h.
Na área da saúde, o destaque será o Técnico em Enfermagem, formação com 1.600 horas que inclui conhecimentos técnicos, atividades práticas em laboratório e estágio supervisionado.
O curso terá aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. O início está previsto para 19 de outubro de 2026, com conclusão em 13 de julho de 2028.
A inteligência artificial também entra na programação. O curso Inteligência Artificial Sem Mistério, Turbinando Sua Produtividade terá 16 horas e vai apresentar, de forma prática, ferramentas como ChatGPT, Copilot, Gemini, Gamma e Leonardo AI.
A proposta inclui aplicações para criação de textos, imagens, apresentações e vídeos. As aulas serão aos sábados, das 9h às 13h, entre 24 de outubro e 14 de novembro de 2026.
Já o curso Informática Fundamental será voltado aos conhecimentos básicos para o uso do computador, internet e aplicativos do Pacote Office. As atividades serão realizadas em laboratório de Tecnologia da Informação, com um computador por aluno.
A formação terá 60 horas, aos sábados, das 9h às 13h, entre 19 de setembro de 2026 e 23 de janeiro de 2027.
O setor da beleza também terá espaço na programação. O curso Alongamento de Cílios vai apresentar técnicas como fio a fio, volume russo, híbrida e extensões de 2D a 6D.
Serão 24 horas de formação, com aulas aos sábados, das 9h às 13h, entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2026.
Outra alternativa será Práticas do Trabalho do Cabeleireiro, destinada a quem deseja iniciar uma carreira na área. O conteúdo vai incluir corte, coloração, modelagem e tratamentos dos fios.
O curso terá 100 horas, com aulas às quartas-feiras, das 18h às 22h. A previsão é que a formação ocorra de 14 de outubro de 2026 a 28 de abril de 2027.
Informações sobre cursos disponíveis, inscrições, matrículas e valores podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 99613-9519.
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