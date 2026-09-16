Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante ação policial no Nova Cidade - Foto: Divulgação

Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante ação policial no Nova CidadeFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:36

Cocaína, maconha e crack estavam entre os materiais encontrados por policiais durante uma abordagem no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. A ocorrência terminou com uma mulher presa por tráfico de drogas e outras duas adolescentes conduzidas à delegacia e liberadas após serem ouvidas.

A ação foi realizada por agentes do PATAMO da 3ª Companhia do 32º BPM, durante uma operação de reforço do patrulhamento na região. Segundo a Polícia Militar, informações repassadas por moradores apontaram a possível venda de drogas no bairro e ajudaram os agentes a direcionar as buscas.

Durante as diligências, os policiais localizaram três pessoas com características semelhantes às informadas. Como a abordagem envolvia mulheres, a equipe solicitou o apoio de uma policial militar para realizar as buscas pessoais.

Foi nesse momento que os agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes, além de dinheiro e celulares. A apreensão reuniu 4 pinos de cocaína, com 19,2 gramas, 10 tiras de maconha, que somaram 80 gramas, e 39 pedras de crack, com peso total de 19,5 gramas.

Também foram recolhidos dois aparelhos celulares e R$ 180 em dinheiro.

As três envolvidas foram encaminhadas para a 128ª DP, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Uma mulher foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa.

As outras duas conduzidas eram adolescentes. Elas prestaram depoimento na unidade policial e, posteriormente, foram liberadas.

A ocorrência faz parte das ações de patrulhamento realizadas pelo 32º BPM em Rio das Ostras e nos demais municípios atendidos pelo batalhão. A corporação mantém operações de prevenção e repressão ao tráfico de drogas e outros crimes na região.