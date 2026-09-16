Drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos durante ação policial no Nova CidadeFoto: Divulgação
Abordagem termina com drogas e prisão em Rio das Ostras
Cocaína, maconha e crack foram apreendidos durante ação no bairro Nova Cidade
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Ágatha Nogueira leva o nome de Rio das Ostras ao judô em Cabo Frio
Judoca vai representar a cidade no Troféu Cabo Frio Dez Judô, que também homenageará os 100 anos da Ponte Feliciano Sodré
Cursos profissionalizantes ampliam oportunidades em Rio das Ostras
Gastronomia, saúde, tecnologia e beleza estão entre as áreas com formação presencial prevista para setembro e outubro
Sistema digital promete dar mais agilidade às filas do SUS
e-SUS Regulação integra pedidos, autorizações e agendamentos e promete mais controle sobre a espera por atendimento
Combate à dengue ganha tecnologia com uso de tablets em Rio das Ostras
Vigilância Ambiental digitaliza trabalho de campo e passa a usar dados para identificar áreas de risco e orientar ações
Perseguição após término termina com prisão do ex por stalking
Segundo a Polícia Civil, vítima mudou de residência por medo após homem aparecer em locais onde ela estava e insistir nos contatos
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