Carro furtado foi localizado após o proprietário reconhecer o veículo em anúncio na internet - Foto: Divulgação

Carro furtado foi localizado após o proprietário reconhecer o veículo em anúncio na internetFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 11:10

Um anúncio de carro por R$ 4 mil chamou a atenção do próprio dono do veículo. Furtado dias antes em Silva Jardim , o GM Corsa apareceu à venda no Facebook Marketplace, e o proprietário reconheceu as características do automóvel. A descoberta levou a uma operação do 32º BPM e terminou com a recuperação do carro e a prisão de um homem em Rio das Ostras.

Após identificar o veículo no anúncio, o proprietário procurou a Polícia Militar e combinou um encontro com o suposto vendedor. Policiais do Setor Golf acompanharam a negociação e fizeram a abordagem no local marcado.

Na checagem, surgiu a irregularidade que confirmou a suspeita. O Corsa circulava com uma placa pertencente a outro veículo. Uma consulta aos sistemas policiais revelou que a identificação original correspondia ao automóvel furtado em Silva Jardim.

O carro foi recuperado e levado para a 128ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O homem abordado foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A recuperação ocorreu após o próprio proprietário encontrar o veículo anunciado na internet e comunicar o caso às autoridades.