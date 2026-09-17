Vila Gourmet recebe tributos a Marília Mendonça e Bon Jovi em setembro - Foto: Divulgação

Vila Gourmet recebe tributos a Marília Mendonça e Bon Jovi em setembroFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2026 11:28



A primeira noite será dedicada ao sertanejo. Na quinta-feira (18), às 20h, Laysa Aleixo apresenta um tributo a Marília Mendonça, com músicas que ajudaram a transformar a cantora em um dos grandes nomes da música brasileira. Duas vozes que marcaram gerações, dois estilos que conquistaram milhões de fãs e duas noites para cantar junto. A Vila Gourmet do Shopping Plaza Rio das Ostras recebe, nos dias 18 e 26 de setembro, apresentações gratuitas em homenagem a Marília Mendonça e Bon Jovi. A primeira noite será dedicada ao sertanejo. Na quinta-feira (18), às 20h, Laysa Aleixo apresenta um tributo a Marília Mendonça, com músicas que ajudaram a transformar a cantora em um dos grandes nomes da música brasileira.

A programação muda de ritmo no dia 26. Também às 20h, a banda Señor José sobe ao palco para celebrar Bon Jovi, referência do rock internacional. No repertório estão clássicos que atravessaram décadas e seguem presentes na memória dos fãs, entre eles “It’s My Life”.

As duas apresentações têm entrada gratuita e acontecem na Vila Gourmet, espaço gastronômico e de convivência do shopping, no bairro Harmonia. A programação oferece uma alternativa de lazer para moradores e visitantes, com música ao vivo e repertórios voltados a públicos diferentes.

SERVIÇO

Tributo a Marília Mendonça, com Laysa Aleixo

18 de setembro, às 20h

Vila Gourmet do Shopping Plaza Rio das Ostras

Tributo a Bon Jovi, com a banda Señor José

26 de setembro, às 20h

Vila Gourmet do Shopping Plaza Rio das Ostras

Entrada gratuita.

O Shopping Plaza Rio das Ostras fica na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, 1.300, no bairro Harmonia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99738-3860.