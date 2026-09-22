Teatro Municipal Joel Barcellos recebe capacitação voltada aos servidores públicos municipais - Foto: Ilustração

Teatro Municipal Joel Barcellos recebe capacitação voltada aos servidores públicos municipais Foto: Ilustração

Publicado 22/09/2026 11:55

O atendimento prestado nos serviços públicos também passa pela forma como cada pessoa é recebida, ouvida e orientada. É com esse foco que Rio das Ostras promove, nesta quinta-feira, 24, uma capacitação para servidores municipais sobre o atendimento à população LGBTI+ . A atividade começa às 9h, no Teatro Municipal Joel Barcellos, e integra a programação da Semana do Orgulho LGBTI+.

A formação pretende preparar os profissionais para lidar com questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, além de ampliar o conhecimento sobre direitos e formas de encaminhamento para a rede de proteção. As inscrições estão abertas pela internet.

A palestra será conduzida por Willysson Barboza Vieira, coordenador do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea I e II, com participação da equipe técnica da unidade. A iniciativa conta com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Capacitação aborda situações enfrentadas no atendimento público

Entre os temas previstos estão diversidade sexual e de gênero, enfrentamento à LGBTIfobia, nome social, identidade de gênero, atendimento humanizado e encaminhamento para serviços de proteção e garantia de direitos.

A proposta é aproximar os servidores das demandas enfrentadas pela população LGBTI+ no acesso aos serviços públicos e contribuir para práticas institucionais baseadas no respeito e nos direitos humanos.

Segundo Willysson, a capacitação também busca fortalecer a perspectiva dos Direitos Humanos nas políticas públicas municipais e criar espaços de diálogo entre sociedade civil, gestores e instituições.

A atividade ainda está relacionada à discussão sobre a atualização do Plano Municipal de Cultura, com a participação da sociedade civil e atenção às demandas da população LGBTI+.

Semana do Orgulho amplia espaço para diálogo e participação

A programação da Semana do Orgulho LGBTI+ vai além das atividades comemorativas. A proposta inclui momentos de formação, escuta e discussão sobre políticas públicas que impactam diretamente a comunidade.

Uma das frentes previstas é a oitiva para atualização do Plano Municipal de Cultura. O objetivo é ampliar a participação da população LGBTI+ na construção das políticas culturais e garantir que questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero sejam consideradas no planejamento das ações do município.

A programação também prevê debates relacionados à segurança pública e à qualificação do atendimento diante de situações de violência, discriminação e violações de direitos.

Para participar da capacitação desta quinta-feira, os interessados devem realizar a inscrição pelo formulário disponibilizado pela organização.