Intervenções foram articuladas pelo prefeito Carlos Augusto para recuperar trechos das estradas. - Foto: Divulgação

Intervenções foram articuladas pelo prefeito Carlos Augusto para recuperar trechos das estradas.Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2026 17:06





A movimentação coloca no centro da discussão um problema que aparece todos os dias na rotina de quem precisa cruzar essas estradas. Buracos, pontos com pavimento danificado, condições dos acostamentos e problemas de sinalização foram levados pelo prefeito ao órgão estadual.



A reivindicação não envolve apenas quem está ao volante. As duas rodovias fazem parte do caminho de trabalhadores, estudantes, comerciantes, moradores e motoristas que entram e saem de Rio das Ostras ou seguem para outros municípios. Por isso, qualquer intervenção nas vias tem impacto direto na circulação regional.



Agora, a expectativa está voltada para a vistoria. A equipe técnica do DER deverá percorrer os pontos indicados e verificar, no local, as condições das estradas. O levantamento será utilizado para definir as primeiras ações de recuperação.



Intervenções foram articuladas pelo prefeito Carlos Augusto para recuperar trechos das estradas. Foto: Divulgação Carlos Augusto conseguiu levar para a pauta do DER uma reunião decisiva para a recuperação de duas rodovias que cortam Rio das Ostras. Na próxima quarta-feira, 23, uma equipe técnica do órgão vai percorrer os trechos mais críticos da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, e da RJ-162, entre o Trevo e Rio Dourado, para avaliar as condições das vias e definir as primeiras ações de recuperação.A movimentação coloca no centro da discussão um problema que aparece todos os dias na rotina de quem precisa cruzar essas estradas. Buracos, pontos com pavimento danificado, condições dos acostamentos e problemas de sinalização foram levados pelo prefeito ao órgão estadual.A reivindicação não envolve apenas quem está ao volante. As duas rodovias fazem parte do caminho de trabalhadores, estudantes, comerciantes, moradores e motoristas que entram e saem de Rio das Ostras ou seguem para outros municípios. Por isso, qualquer intervenção nas vias tem impacto direto na circulação regional.Agora, a expectativa está voltada para a vistoria. A equipe técnica do DER deverá percorrer os pontos indicados e verificar, no local, as condições das estradas. O levantamento será utilizado para definir as primeiras ações de recuperação.

DER vai conferir problemas diretamente nas rodovias

A reunião aconteceu na sede do DER e contou com a participação da presidente do órgão e da coronel Gabriela. Carlos Augusto apresentou reivindicações que, segundo o Município, já haviam sido encaminhadas anteriormente ao Governo do Estado.



Na RJ-106, a cobrança envolve a conservação da Rodovia Amaral Peixoto e os problemas encontrados em diferentes pontos do trecho que atende Rio das Ostras. Na RJ-162, a atenção está voltada para a ligação entre o Trevo e Rio Dourado.



O pedido apresentado ao DER inclui recuperação de buracos, recapeamento de áreas danificadas, melhorias nos acostamentos e reforço da sinalização. O prefeito também solicitou atenção aos trechos ainda não pavimentados e aos locais onde a sinalização insuficiente pode comprometer a segurança dos usuários.



A visita técnica prevista para quarta-feira representa uma mudança importante na etapa da cobrança. Em vez de apenas analisar os pedidos apresentados, a equipe do órgão estadual deverá verificar as condições das rodovias em campo.



“Saio da sede do DER com uma notícia muito boa para Rio das Ostras e para toda a região. Estamos falando de pedidos que já fazemos há bastante tempo, porque essas rodovias precisam de manutenção, segurança e atenção do Estado. Na quarta-feira, a equipe técnica estará nos pontos críticos para avaliar a situação e dar início ao planejamento dos trabalhos de recuperação”, afirmou Carlos Augusto.



O levantamento deverá ajudar o DER a identificar os locais que precisam de atenção e organizar o planejamento das intervenções. O cronograma e o alcance dos serviços dependerão da avaliação realizada pela equipe técnica.



Intervenções foram articuladas pelo prefeito Carlos Augusto para recuperar trechos das estradas. Foto: Divulgação A reunião aconteceu na sede do DER e contou com a participação da presidente do órgão e da coronel Gabriela. Carlos Augusto apresentou reivindicações que, segundo o Município, já haviam sido encaminhadas anteriormente ao Governo do Estado.Na RJ-106, a cobrança envolve a conservação da Rodovia Amaral Peixoto e os problemas encontrados em diferentes pontos do trecho que atende Rio das Ostras. Na RJ-162, a atenção está voltada para a ligação entre o Trevo e Rio Dourado.O pedido apresentado ao DER inclui recuperação de buracos, recapeamento de áreas danificadas, melhorias nos acostamentos e reforço da sinalização. O prefeito também solicitou atenção aos trechos ainda não pavimentados e aos locais onde a sinalização insuficiente pode comprometer a segurança dos usuários.A visita técnica prevista para quarta-feira representa uma mudança importante na etapa da cobrança. Em vez de apenas analisar os pedidos apresentados, a equipe do órgão estadual deverá verificar as condições das rodovias em campo.“Saio da sede do DER com uma notícia muito boa para Rio das Ostras e para toda a região. Estamos falando de pedidos que já fazemos há bastante tempo, porque essas rodovias precisam de manutenção, segurança e atenção do Estado. Na quarta-feira, a equipe técnica estará nos pontos críticos para avaliar a situação e dar início ao planejamento dos trabalhos de recuperação”, afirmou Carlos Augusto.O levantamento deverá ajudar o DER a identificar os locais que precisam de atenção e organizar o planejamento das intervenções. O cronograma e o alcance dos serviços dependerão da avaliação realizada pela equipe técnica.

RJ-106 e RJ-162 têm peso na circulação regional

Para quem utiliza as rodovias diariamente, a discussão sobre recuperação das pistas vai muito além da aparência do asfalto. A qualidade da estrada interfere no deslocamento de pessoas e veículos e na ligação de Rio das Ostras com diferentes pontos da região.



A RJ-106 ocupa papel estratégico nesse cenário. A Rodovia Amaral Peixoto é uma das principais vias utilizadas por quem circula pelo litoral norte fluminense, concentrando deslocamentos entre municípios e atendendo uma parcela significativa do fluxo regional.



A RJ-162 também tem importância para a mobilidade local. O trecho entre o Trevo e Rio Dourado conecta diferentes áreas de Rio das Ostras e integra o deslocamento de moradores que utilizam a estrada no dia a dia.



Nesse cenário, problemas no pavimento, falta de acostamento adequado ou sinalização insuficiente deixam de ser apenas questões de manutenção e passam a interferir na experiência de quem depende dessas vias para trabalhar, estudar, fazer compras ou simplesmente chegar em casa.



Depois da reunião, o Município informou que seguirá acompanhando as tratativas com o Governo do Estado e o DER. A próxima quarta-feira será o primeiro momento para conferir, diretamente nas rodovias, a dimensão dos problemas apresentados durante o encontro.



A partir dessa avaliação, o órgão estadual deverá estabelecer as medidas necessárias para os pontos identificados. Para Rio das Ostras, a expectativa é transformar uma cobrança.