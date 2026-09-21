Intervenções foram articuladas pelo prefeito Carlos Augusto para recuperar trechos das estradas.Foto: Divulgação
A movimentação coloca no centro da discussão um problema que aparece todos os dias na rotina de quem precisa cruzar essas estradas. Buracos, pontos com pavimento danificado, condições dos acostamentos e problemas de sinalização foram levados pelo prefeito ao órgão estadual.
A reivindicação não envolve apenas quem está ao volante. As duas rodovias fazem parte do caminho de trabalhadores, estudantes, comerciantes, moradores e motoristas que entram e saem de Rio das Ostras ou seguem para outros municípios. Por isso, qualquer intervenção nas vias tem impacto direto na circulação regional.
Agora, a expectativa está voltada para a vistoria. A equipe técnica do DER deverá percorrer os pontos indicados e verificar, no local, as condições das estradas. O levantamento será utilizado para definir as primeiras ações de recuperação.
A reunião aconteceu na sede do DER e contou com a participação da presidente do órgão e da coronel Gabriela. Carlos Augusto apresentou reivindicações que, segundo o Município, já haviam sido encaminhadas anteriormente ao Governo do Estado.
Na RJ-106, a cobrança envolve a conservação da Rodovia Amaral Peixoto e os problemas encontrados em diferentes pontos do trecho que atende Rio das Ostras. Na RJ-162, a atenção está voltada para a ligação entre o Trevo e Rio Dourado.
O pedido apresentado ao DER inclui recuperação de buracos, recapeamento de áreas danificadas, melhorias nos acostamentos e reforço da sinalização. O prefeito também solicitou atenção aos trechos ainda não pavimentados e aos locais onde a sinalização insuficiente pode comprometer a segurança dos usuários.
A visita técnica prevista para quarta-feira representa uma mudança importante na etapa da cobrança. Em vez de apenas analisar os pedidos apresentados, a equipe do órgão estadual deverá verificar as condições das rodovias em campo.
“Saio da sede do DER com uma notícia muito boa para Rio das Ostras e para toda a região. Estamos falando de pedidos que já fazemos há bastante tempo, porque essas rodovias precisam de manutenção, segurança e atenção do Estado. Na quarta-feira, a equipe técnica estará nos pontos críticos para avaliar a situação e dar início ao planejamento dos trabalhos de recuperação”, afirmou Carlos Augusto.
O levantamento deverá ajudar o DER a identificar os locais que precisam de atenção e organizar o planejamento das intervenções. O cronograma e o alcance dos serviços dependerão da avaliação realizada pela equipe técnica.
Para quem utiliza as rodovias diariamente, a discussão sobre recuperação das pistas vai muito além da aparência do asfalto. A qualidade da estrada interfere no deslocamento de pessoas e veículos e na ligação de Rio das Ostras com diferentes pontos da região.
A RJ-106 ocupa papel estratégico nesse cenário. A Rodovia Amaral Peixoto é uma das principais vias utilizadas por quem circula pelo litoral norte fluminense, concentrando deslocamentos entre municípios e atendendo uma parcela significativa do fluxo regional.
A RJ-162 também tem importância para a mobilidade local. O trecho entre o Trevo e Rio Dourado conecta diferentes áreas de Rio das Ostras e integra o deslocamento de moradores que utilizam a estrada no dia a dia.
Nesse cenário, problemas no pavimento, falta de acostamento adequado ou sinalização insuficiente deixam de ser apenas questões de manutenção e passam a interferir na experiência de quem depende dessas vias para trabalhar, estudar, fazer compras ou simplesmente chegar em casa.
Depois da reunião, o Município informou que seguirá acompanhando as tratativas com o Governo do Estado e o DER. A próxima quarta-feira será o primeiro momento para conferir, diretamente nas rodovias, a dimensão dos problemas apresentados durante o encontro.
A partir dessa avaliação, o órgão estadual deverá estabelecer as medidas necessárias para os pontos identificados. Para Rio das Ostras, a expectativa é transformar uma cobrança.
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