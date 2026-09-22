Agentes do Segurança Presente abordaram o homem durante patrulhamento no Centro de Rio das Ostras - Foto: Reprodução da PM

Agentes do Segurança Presente abordaram o homem durante patrulhamento no Centro de Rio das OstrasFoto: Reprodução da PM

Publicado 22/09/2026 10:46

Uma mudança de direção ao perceber a aproximação de policiais terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça de Itaperuna no Centro de Rio das Ostras. Yan Ferreira da Silva Coelho, de 19 anos, foi abordado por agentes do Segurança Presente durante um patrulhamento. Na consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam a movimentação de Yan e notaram que ele teria mudado de direção ao avistar a equipe. A atitude levou os policiais a realizarem a abordagem. A confirmação da identidade revelou a existência da ordem judicial, expedida pela 2ª Vara de Itaperuna.

O mandado está relacionado a uma investigação que apura crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Yan aparece como um dos investigados no processo. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça em julho de 2025, na mesma decisão que também determinou a prisão de outros dois homens.

A abordagem ocorreu em uma área de grande circulação da cidade e terminou sem registro de confronto. Depois da confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido para a delegacia para o cumprimento da decisão.

Abordagem no Centro terminou com consulta ao sistema

A ocorrência começou durante o patrulhamento realizado pelos agentes do Segurança Presente. De acordo com a PM, a equipe percebeu Yan e observou que ele teria tomado outra direção ao notar a presença dos policiais.

Os agentes fizeram a abordagem e realizaram a consulta nos sistemas de segurança. Foi nesse momento que apareceu o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Itaperuna.

A ordem judicial está vinculada a uma investigação sobre crimes graves. O documento aponta Yan como um dos investigados no caso. A decisão que determinou a prisão preventiva foi expedida em julho do ano passado e também alcançou outros dois homens.

A existência do mandado, no entanto, está relacionada a uma investigação em andamento. A prisão preventiva é uma medida judicial e não representa, por si só, uma condenação pelos crimes investigados.

Após a confirmação da ordem, os policiais deram voz de prisão e encaminharam o homem para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. Segundo a PM, foram utilizadas algemas diante do receio de fuga e como medida para garantir a segurança dos agentes e do próprio conduzido.

A ação foi registrada por uma câmera corporal utilizada durante o trabalho policial.

Homem fica à disposição da Justiça de Itaperuna

Na 128ª DP, Yan foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandado. Depois da confirmação da ordem judicial, ele permaneceu preso.

A prisão ocorreu em Rio das Ostras, mas o caso está ligado à Justiça de Itaperuna. O mandado foi expedido pela 2ª Vara do município e tem como base uma investigação que reúne acusações de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e associação criminosa.

O documento judicial também determinou a prisão preventiva de outros dois investigados. A medida busca garantir o andamento do processo enquanto as circunstâncias dos crimes são apuradas.

A ocorrência chama atenção pela forma como o mandado foi descoberto. O homem não foi localizado a partir de uma ação específica para cumprir a ordem judicial, mas durante um patrulhamento de rotina no Centro de Rio das Ostras. A consulta ao sistema de segurança transformou uma abordagem em uma prisão por determinação da Justiça.

Yan permanece preso para o cumprimento do mandado expedido pela Justiça de Itaperuna. As acusações relacionadas ao processo ainda serão analisadas no curso da investigação e do processo judicial.