Policiais do 32º BPM apreenderam drogas durante ação no bairro Liberdade, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação PM

Policiais do 32º BPM apreenderam drogas durante ação no bairro Liberdade, em Rio das OstrasFoto: Divulgação PM

Publicado 24/09/2026 10:52

Uma denúncia feita ao 190 colocou policiais do 32º BPM no rastro de suspeitos de vender drogas no bairro Liberdade, em Rio das Ostras. A informação levou uma equipe da APREV Cidade Praiana até a região, onde buscas terminaram com a apreensão de crack e cocaína e a prisão de um homem.

Segundo a polícia, a denúncia apontava que entorpecentes estariam sendo comercializados na área e escondidos em pontos próximos a uma residência. A partir das informações recebidas, os agentes foram até o endereço indicado e iniciaram as diligências.

Durante a ação, suspeitos foram abordados e os policiais fizeram buscas nos locais mencionados na denúncia. Nos pontos vistoriados, foram encontradas seis pedras de crack e três pinos de cocaína.

Além das drogas, a equipe apreendeu um aparelho celular e R$ 115 em dinheiro.

Denúncia aponta pontos usados para esconder drogas

A movimentação da equipe começou após o chamado ao 190, canal utilizado para receber informações sobre ocorrências e suspeitas de crimes. Conforme o relato repassado aos policiais, os entorpecentes estariam escondidos em diferentes pontos próximos a uma residência.

Com a chegada da equipe ao local, foram realizadas abordagens e buscas. O material localizado durante a ocorrência foi recolhido e apresentado à autoridade policial.

A ação terminou com um homem conduzido para a delegacia. Os demais detalhes sobre a participação de outros suspeitos não foram informados pela polícia.

Homem é autuado e permanece preso

A ocorrência foi apresentada na 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. Após a análise da autoridade policial, um homem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A apreensão reuniu seis pedras de crack, três pinos de cocaína, um celular e R$ 115 em espécie.

A prisão ocorre dentro das ações realizadas pelo 32º BPM para combater o comércio de drogas na região. A denúncia da população, por meio do 190, foi o ponto de partida para a atuação policial.