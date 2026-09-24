Matheus Pinheiro Bento foi preso nesta quinta-feira (24) na casa da avó, em Cantagalo, durante ação da Polícia Civil - Foto: Divulgação - Polícia Civil.

Matheus Pinheiro Bento foi preso nesta quinta-feira (24) na casa da avó, em Cantagalo, durante ação da Polícia CivilFoto: Divulgação - Polícia Civil.

Publicado 24/09/2026 11:27

Matheus Pinheiro Bento foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), em Cantagalo, distrito de Rio das Ostras, durante uma nova etapa da investigação sobre a morte do empresário Antônio José Belmont Saraiva, de 65 anos. Apontado pela investigação como um dos executores do crime, ele foi localizado na casa da avó durante uma ação do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da 128ª DP.

A prisão ocorreu por volta das 6h. Segundo a Polícia Civil, Matheus estava dormindo quando os agentes chegaram para cumprir o mandado de prisão. A avó dele estava no imóvel e, de acordo com a corporação, não sabia que o neto era apontado como envolvido no assassinato.

A prisão faz parte da Operação Aqueronte e é a segunda realizada durante a investigação. Um primeiro acusado foi preso em 13 de agosto, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.

Investigação aponta participação de dois acusados

Segundo a Polícia Civil, provas periciais e outros elementos reunidos durante a investigação ajudaram os agentes a identificar Matheus e chegar ao endereço onde ele estaria. Com o mandado expedido pela Justiça, os policiais foram até a casa da avó e efetuaram a prisão.

Matheus foi levado para a 128ª DP, sob coordenação do delegado Luiz Maurício Armond Campos. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o preso algemado no local onde o empresário foi morto. Na gravação, ele indica aos policiais o ponto onde teria subido para descartar a faca usada no crime.

Segundo a investigação, a arma teria sido descartada com impressões digitais. Durante a gravação, Matheus afirma: “Descartei a faca com as digitais, o que ia adiantar?”

A Polícia Civil aponta Matheus como um dos executores e afirma que ele teria usado a faca para atingir o empresário.

O delegado Luiz Maurício Armond Campos afirmou que a operação resultou na captura de mais um envolvido na morte. “Nós concluímos as investigações e a captura de mais um dos envolvidos”, declarou.

Empresário teria sido vítima de extorsão

A investigação começou após a família de Antônio José comunicar um possível sequestro. Segundo os familiares, criminosos fizeram contato durante a madrugada e exigiram R$ 10 mil para libertar o empresário.

Durante as negociações, foram enviadas fotos e vídeos que mostravam Antônio José amarrado e ainda vivo dentro da própria residência. Enquanto a família tentava reunir o valor exigido, as buscas começaram.

A casa foi encontrada revirada e vazia. O rastreamento do celular da vítima indicou uma área próxima a um riacho, onde o aparelho teria sido descartado.

Na sexta-feira (7), Antônio José foi encontrado morto em uma área de mata conhecida como Presidente Lula, no distrito de Cantagalo, próximo à residência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Outro investigado, Silas Barreto Lima, de 37 anos, foi preso em agosto e, segundo a Polícia Civil, é apontado como responsável por fornecer uma conta para o recebimento do dinheiro exigido no resgate. A investigação também aponta que ele teria efetuado um disparo contra o empresário.

Silas teria conseguido fugir quando os policiais chegaram à empresa onde ele estava para cumprir a prisão e continua sendo procurado.

A Polícia Civil mantém as buscas pelos envolvidos e dá continuidade à investigação do homicídio.