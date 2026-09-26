Vigilância Sanitária de Rio das Ostras orienta sobre legislação em eventoDivulgação
Durante o evento, servidores da Vigilância Sanitária do Município, ao lado de representantes do Estado, falaram aos participantes sobre licenciamento sanitário, condutas relativas a empreendimentos de diferentes áreas, boas práticas, em especial, nas áreas de alimentos, cosmético e serviços de saúde.
Além disso, como parte de Educação Sanitária, a equipe ainda divulgou ao público presente projetos de cidadania e vigilância como “Seja um vigilante”, “Cabelo Maluco” e “A VISA na Escola”.
No evento, a equipe da Vigilância orientou os profissionais de contabilidade, atividade que está diretamente ligada a instituição de novos negócios e, portanto, precisam conhecer bem a legislação e diretrizes no licenciamento sanitário, parte fundamental em atividades econômicas sujeitas à Vigilância.
Ronald Rocha de Jesus, diretor da Vigilância Sanitária de Rio das Ostras, disse que “o evento promoveu a aproximação entre profissionais contábeis e órgãos públicos e entidades, principalmente a Vigilância Sanitária”.
Licenciamento
A Licença Sanitária é um documento emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária, ligada à Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, que habilita a operação dessas empresas e instituições.
São empreendimentos como consultórios de profissionais de saúde, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, peixarias, supermercados, clínicas de estética, farmácias, estúdios de tatuagem, creches, Instituição de longa permanência de idosos, meios de hospedagem, distribuição de água (caminhão-pipa), óticas, revendedores de cosméticos, salão de beleza, entre outros.
As empresas que precisam iniciar suas atividades devem começar o processo de legalização pelo sistema Registro Integrado da Junta Comercial do Estado do Rio de janeiro- REGIN, após análise e dependendo do enquadramento de risco, será indicado abertura do Processo de Licenciamento Sanitário.
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