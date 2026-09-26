Estudantes conhecem história e natureza de Rio das Ostras em Walking Tour - Divulgação/Matheus Müller

Estudantes conhecem história e natureza de Rio das Ostras em Walking TourDivulgação/Matheus Müller

Publicado 26/09/2026 14:59 | Atualizado 26/09/2026 15:15

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O primeiro roteiro, chamado “Memórias do Mar”, começa na Praia do Abricó e segue pela Praia da Tartaruga, Praia do Bosque, Figueira Centenária, no Centro, Casa de Cultura Dr. Bento Costa Jr., Museu Sambaqui da Tarioba e Boca da Barra, tradicional região pesqueira do Município.Durante a caminhada, guias de turismo apresentaram as características naturais da Região, abordando temas como biomas, fauna, flora, geografia e costões rochosos. O percurso também incluiu espaços e referências culturais, como a estátua de Dorival Caymmi, que homenageia o artista que morou com a família em Rio das Ostras entre as décadas de 1980 e 1990.“Eu aprendi muita coisa que eu não conhecia. E o mais legal é que, enquanto eles explicam, a gente pode ver de perto. Estou gostando muito desta experiência e já quero trazer amigos para fazer também”, contou a estudante Lorrayne Mirela da Silva.Para Pablo Kling, secretário de Turismo, os estudantes podem atuar como multiplicadores das informações sobre o Município. Segundo ele, estimular o sentimento de pertencimento e aproximar os moradores do território são aspectos importantes para o desenvolvimento e sustentabilidade do turismo.“Os roteiros foram pensados para transformar pontos já conhecidos da Cidade em experiências capazes de revelar detalhes e características do território que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Trazer os adolescentes aqui é propor um estímulo a mais para que eles propaguem as maravilhas históricas e naturais de Rio das Ostras”, explica.Estiveram presentes os guias Márcio Cerqueira, Jhones Poubel, Mércio Carlos e Dionora Mello Lula.Rio das Ostras vai lançar, durante a ABAV Expo, o produto turístico Walking Tour Rio das Ostras, inicialmente estruturado em três roteiros. A iniciativa representa um avanço na organização da oferta turística do Município, ao transformar atrativos isolados em experiências articuladas, com narrativa, identidade, percurso e possibilidade de comercialização. A estruturação em produtos facilita a promoção do destino, amplia as possibilidades de atuação dos guias de turismo, estimula a circulação dos visitantes por diferentes áreas da Cidade e contribui para aumentar o tempo de permanência e o consumo turístico.Ao organizar seus atrativos em produtos turísticos, o Município também fortalece sua competitividade, facilita a inserção de Rio das Ostras em operadoras, agências, feiras e ações promocionais e cria experiências mais claras para quem visita a cidade. “O Walking Tour também favorece a valorização do patrimônio cultural e ambiental, o sentimento de pertencimento, a geração de renda e a diversificação da oferta, reduzindo a dependência de eventos e da sazonalidade e consolidando Rio das Ostras como um destino de experiências ao longo de todo o ano”, completou Pablo.