Rocha Leão se uniu pelo Setembro Amarelo - Divulgação

Rocha Leão se uniu pelo Setembro Amarelo Divulgação

Publicado 26/09/2026 15:06





“Sua vida é preciosa” e “Eu ouço você” foram algumas das frases em destaque na Caminhada Amarela, que provou, mais uma vez, que a união é o caminho para uma sociedade mais acolhedora e saudável.



A ação contou com a participação das equipes da Unidade de Saúde da Família – USF de Rocha Leão, do Centro de Referência de Assistência Social - Cras da localidade, da Escola Municipal Rocha Leão e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.



Foi um momento de integração para fortalecimento de vínculos, promovendo o cuidado, a escuta e, principalmente lembrando que ninguém precisa enfrentar seus momentos difíceis sozinho.



Saúde na Escola O bairro de Rocha Leão, em Rio das Ostras , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, vestiu-se de amarelo, na quinta-feira (24), para levar a mensagem da campanha de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A localidade reuniu servidores municipais da Saúde, Assistência Social, Educação, Fundação de Cultura, e a comunidade para uma caminhada e um dia de atividades de mobilização pelo Setembro Amarelo.“Sua vida é preciosa” e “Eu ouço você” foram algumas das frases em destaque na Caminhada Amarela, que provou, mais uma vez, que a união é o caminho para uma sociedade mais acolhedora e saudável.A ação contou com a participação das equipes da Unidade de Saúde da Família – USF de Rocha Leão, do Centro de Referência de Assistência Social - Cras da localidade, da Escola Municipal Rocha Leão e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.Foi um momento de integração para fortalecimento de vínculos, promovendo o cuidado, a escuta e, principalmente lembrando que ninguém precisa enfrentar seus momentos difíceis sozinho.

O Programa Saúde na Escola também está desenvolvendo o tema central do Setembro Amarelo com os alunos da Escola Estadual Rocha Leão.



A equipe promoveu uma dinâmica sobre reconhecimento, com objetivo de levar os alunos a identificar ações dos outros que foram importantes na vida de cada estudante.



Atividades

A programação incluiu uma oficina de artesanato, promovida pela Fundação de Cultura.



O Cras de Rocha Leão promoveu uma bela apresentação do Coral da Oficina de Música desenvolvida na Unidade.



Na sexta, dia 25, as ações continuam com o Projeto de Temperoterapia, com o tema “Ervas que Salvam – Sabores, Saberes e Acolhimento em Rocha Leão”, oficina apresentada pela presidente da Fundação de Cultura, Rosemarie Teixeira. A psicóloga e professora de dança Débora Mello Neto também ministrou uma palestra sobre o tema “Quando a Vida Aperta”.