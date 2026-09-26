Rocha Leão se uniu pelo Setembro Amarelo Divulgação
“Sua vida é preciosa” e “Eu ouço você” foram algumas das frases em destaque na Caminhada Amarela, que provou, mais uma vez, que a união é o caminho para uma sociedade mais acolhedora e saudável.
A ação contou com a participação das equipes da Unidade de Saúde da Família – USF de Rocha Leão, do Centro de Referência de Assistência Social - Cras da localidade, da Escola Municipal Rocha Leão e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.
Foi um momento de integração para fortalecimento de vínculos, promovendo o cuidado, a escuta e, principalmente lembrando que ninguém precisa enfrentar seus momentos difíceis sozinho.
Saúde na Escola
A equipe promoveu uma dinâmica sobre reconhecimento, com objetivo de levar os alunos a identificar ações dos outros que foram importantes na vida de cada estudante.
Atividades
O Cras de Rocha Leão promoveu uma bela apresentação do Coral da Oficina de Música desenvolvida na Unidade.
Na sexta, dia 25, as ações continuam com o Projeto de Temperoterapia, com o tema “Ervas que Salvam – Sabores, Saberes e Acolhimento em Rocha Leão”, oficina apresentada pela presidente da Fundação de Cultura, Rosemarie Teixeira. A psicóloga e professora de dança Débora Mello Neto também ministrou uma palestra sobre o tema “Quando a Vida Aperta”.
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