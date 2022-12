PM encontra grande quantidade de cocaína em obra abandonada de São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 09/12/2022 10:51

Após denúncias, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de cocaína na Estrada do Arruda, no Alecrim, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (8).



De acordo com a ocorrência policial, os agentes estavam em patrulhamento pela localidade após receberem informações de que criminosos haviam escondido entorpecentes em uma obra abandonada. Depois de buscas, os militares encontraram um tonel com 316 pinos de cocaína.



Diante dos fatos, os militares conduziram as drogas para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde as mesmas permaneceram apreendidas. Ninguém foi preso durante a ação.