GAT apreende mais de 200 pinos de cocaína em São Pedro da Aldeia - Sabrina Sá (RC24h)

GAT apreende mais de 200 pinos de cocaína em São Pedro da AldeiaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/12/2022 11:42 | Atualizado 09/12/2022 11:42

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas da PM apreendeu drogas no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (8).

Segundo a ocorrência policial, uma guarnição teve a atenção voltada para um elemento que estava na beira do campo na Rua Urbano Cunha com uma sacola em mãos.

No momento em que o suspeito visualizou os agentes, empreendeu fuga, mas foi capturado com R$ 24,00 em espécie depois de um cerco. Os policiais voltaram onde o rapaz estava e encontraram a sacola deixada com 226 pinos de cocaína e 78 buchas de maconha.

No momento da prisão o acusado confessou fazer parte do tráfico local. Diante dos fatos, as guarnições procederam a 125ª DP. Onde o mesmo ficou preso.