Dois adolescentes são apreendidos com drogas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Dois adolescentes são apreendidos com drogas em São Pedro da Aldeia e Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 13/12/2022 13:52

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas nesta segunda-feira (12) em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



No município aldeense, o menor foi capturado durante um patrulhamento da Polícia Militar pelo Balneário. O acusado estava na entrada de um beco na Rua Mário Pereira de Souza e foi abordado. Ele assumiu estar no ‘plantão’ da boca de fumo e confessou que a carga de entorpecentes estava no final do local, onde os agentes arrecadaram 132 cápsulas de cocaína.



O elemento foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.