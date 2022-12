Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199. - Divulgação

Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199.Divulgação

Publicado 13/12/2022 17:29

Em virtude do mau tempo, foi adiado, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, o evento de inauguração da Casa do Papai Noel para esta quarta-feira (14). A programação de abertura do Natal aconteceria nessa terça-feira (13), a partir das 18h30, com desfile do Papai Noel pelas ruas do Centro e apresentações artísticas. Todas as atrações estão mantidas.

A Defesa Civil do município reforça o alerta à população sobre a possibilidade de ventos moderados a fortes. Ao perceber grande quantidade de chuvas, a recomendação é buscar um local seguro para abrigo. Motoristas e motociclistas devem evitar transitar durante a chuva, procurando um local coberto ou elevado.

Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199.