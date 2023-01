Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia - Renata Cristiane

Publicado 05/01/2023 13:34

Os manifestantes inconformados com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, nas eleições do ano passado, voltaram a se reunir na frente da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (4).



Passados 66 dias do 2º turno do pleito, realizado em 30 de outubro, o grupo voltou a se apropriar da bandeira do Brasil com pedidos de intervenção militar contra o governo democraticamente eleito.

Os manifestantes acamparam em frente à base aldeense, assim como em diversos outros pontos do país, por cerca de dois meses ininterruptos, fizesse chuva ou sol.



No último fim de semana, no qual Bolsonaro deixou o país para passar um período sabático nos Estados Unidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse, os manifestantes chegaram a desmobilizar o acampamento.