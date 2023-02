É importante ressaltar que só está apto a receber a vacina bivalente o cidadão que estiver com a vacinação em dia, ou seja, que tenha tomado a 4ª dose há, pelo menos, quatro meses. - ASCOM

São Pedro da Aldeia está dando início à campanha de reforço com vacinas bivalentes contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (28). A vacinação acontece para os grupos prioritários em todas as unidades de saúde do município, de acordo com os dias de rotina de cada ESF e UBS, das 8h às 15h, em sistema de livre demanda.

É importante ressaltar que só está apto a receber a vacina bivalente o cidadão que estiver com a vacinação em dia, ou seja, que tenha tomado a 4ª dose há, pelo menos, quatro meses.

Confira o calendário para aplicação da vacina bivalente:

A partir de terça-feira (28)

Pessoas de 70 anos ou mais;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) – a partir de 12 anos (abrigados e trabalhadores);

Pessoas imunocomprometidas (a partir de 12 anos de idade);

Indígenas (a partir de 12 anos de idade);

Ribeirinhos (a partir de 12 anos de idade);

Quilombolas (a partir de 12 anos de idade).

A partir de segunda-feira (06/03)

Pessoas de 60 anos a 69 anos.

A partir de sexta-feira (17/03)

Trabalhadores de saúde;

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade.

A partir de segunda-feira (20/03)

Gestantes e puérperas;

A Secretaria de Saúde informa que a campanha de vacinação segue normalmente para crianças de 6 meses a 2 anos, sendo necessário agendar a aplicação das doses na Sala Central de Imunização, localizada na Travessa Getúlio Vargas, s/n, Centro, das 8 às 16h.

Todos os aldeenses maiores de 5 anos de idade também continuam recebendo a vacina, que está disponível nos postos.

A aplicação da quarta dose (D4) dos imunizantes segue para pessoas de 18 anos ou mais, com o intervalo de quatro meses após a D3. A Secretaria Municipal de Saúde informa, ainda, que a dose de reforço (D3) da vacina está disponível para adolescentes entre 12 e 17 anos, de acordo com orientações do Ministério da Saúde. O imunizante poderá ser aplicado quatro meses após a segunda dose.

Confira os locais, dias e horários dos postos de vacinação:

Crianças de 6 meses a 2 anos de idade: às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 16h, na Sala Central de Imunização, localizada na Travessa Getúlio Vargas, s/nº, Centro.

Demais públicos:

– Às segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 15h

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/nº – Rua do Fogo;

ESF. Campo Redondo I e II: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo;

ESF. São João I: Rua São Jorge, s/nº – Bairro São João;

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n° – Mossoró

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, nº 52 – Estação

ESF. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas

UBS Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – Balneário;

ESF. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

ESF. Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

ESF. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim;

ESF. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

ESF. São Mateus: Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus;

– Às segundas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h

ESF. São João II: Rua Marechal Juarez Távora, 168, Bairro São João;

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 54 – Bairro Fluminense

– Às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 15h

ESF. Porto do Carro: Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro;

ESF Flexeira: Rua da Adutora s/n, Flexeira;

UBS Cruz: Estrada da Cruz s/n, Cruz;

– Às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 15h

ESF. Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande;

– Às segundas, terças e quartas-feiras, das 8h às 15h

UBS Retiro: Estrada do retiro s/n, Retiro;

– Às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda.

– Às quintas-feiras, das 8h às 12h

UBS Recanto do Sol: Rua Sérgio Ferreira Nunes, 12, Recanto do Sol.

– Às terças e quartas-feiras, das 8h às 12h

ESF Recanto das Orquídeas: Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas.

– Às quartas-feiras, das 8h às 12h

ESF Parque Arruda: Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda.

Na UBS Três Vendas, a vacinação acontece mediante marcação prévia. O cidadão deverá procurar a unidade para manifestar seu interesse em se vacinar. O objetivo é evitar perdas de doses, uma vez que a unidade não conta com Sala de Vacina.