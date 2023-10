Doação de cabelo - Rede Social

Publicado 26/10/2023 15:50

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está arrecadando lenços, cabelos e cartas em apoio às pessoas que enfrentam o câncer. A campanha é uma iniciativa da Atenção Primária à Saúde. Todas as unidades de saúde da cidade (UBS e ESF) são pontos de entrega. A campanha segue por tempo indeterminado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa busca proporcionar conforto e esperança para quem está enfrentando a doença, compartilhando amor e solidariedade por meio dos lenços e de cartas que trazem mensagens de apoio e carinho. De acordo com a Secretaria de Saúde, a campanha é uma forma de ressaltar a união de esforços na luta contra o câncer, além de fortalecer a autoestima e confiança do paciente ao lidar com as mudanças em seu corpo.

A secretária adjunta de Atenção Primária à Saúde, Jaqueline Tinoco, falou sobre a iniciativa. “O principal objetivo da campanha é nos unirmos em um movimento de cuidado às pessoas que enfrentam o câncer. Durante esse movimento, as nossas unidades de saúde funcionam como pontos de coleta das doações e as equipes buscam sensibilizar a população sobre a importância da prevenção. Ressalto que as unidades de saúde são a porta de entrada para o rastreamento e detecção precoce, nos mantemos juntos da prevenção ao cuidado no enfrentamento à doença”, afirmou.