06/11/2023

Os produtores de gado de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos para o prazo da campanha de vacinação obrigatória contra a febre aftosa. O alerta é feito pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho. Nesta etapa da vacinação, os produtores devem imunizar os bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade. A campanha segue por todo o mês de novembro e, para imunizar os seus animais, os pecuaristas devem adquirir a vacina nas lojas autorizadas.

Após a vacinação, os produtores terão até cinco dias após o término da campanha para entregar a declaração de vacinação e a nota fiscal das vacinas adquiridas no Núcleo de Defesa Agropecuária do Estado, localizada no Parque Municipal de Exposições Manoel Marinho Leão, no município de Araruama.

A declaração também pode ser feita de forma on-line, por meio de um formulário da Secretaria de Estado de Agricultura, disponível em http://www.declaracaoeatualizacaocadastral.rj.gov.br/aftosa.php.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho ressalta que a vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar e declarar a vacinação de seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. A participação de todos os pecuaristas é imprescindível para o Rio de Janeiro alcançar o status de área livre de febre aftosa.