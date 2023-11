Votação do conselho tutelar - ASCOM

Publicado 27/11/2023 18:36

Neste domingo (26), aconteceu a nova votação do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia, onde cinco novos conselheiros tutelares foram escolhidos pela população. Eles irão atuar no quadriênio 2024/2027, sendo a previsão de posse no dia 10 de janeiro de 2024.



Os escolhidos foram Denise Barreto, com 484 votos, Arthur Reis (399), Marcia Amaral (372), Juliete (293) e Vitor Chaves (271). O processo de escolha, conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), teve início às 8h e foi encerrado às 17h. A contagem dos votos foi realizada na 48ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), no centro da cidade, e acompanhada por parte dos candidatos e fiscais. A apuração, iniciada após as 18h, contou com o apoio da equipe da Secretaria de Educação e da Assistência Social.



A comissão especial eleitoral, com membros do CMDCA, atuou em parceria com o Ministério Público durante todo o processo. A votação também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.



Ao todo, o processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia contou com a participação de 22 candidatos e sete pontos de votação distribuídos nos bairros Baixo Grande, Balneário São Pedro, Fluminense, Poço Fundo, Porto do Carro, Rua do Fogo e São João.

