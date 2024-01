A SEMED está localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal. - Reprodução/ Internet

Publicado 08/01/2024 16:36

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai disponibilizar computadores com acesso à internet para que pais e responsáveis possam fazer a pré-matrícula para as escolas da rede municipal na SEMED. Os equipamentos estarão disponíveis desta quarta-feira (10) até a próxima quarta (17), nos dias úteis, durante o período de 9h30 as 16h. É importante destacar que a pré-matrícula deverá ser efetuada pelo interessado ou pessoa por ele designada, uma equipe estará disponível no local apenas para orientações.

A SEMED está localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal.

A pré-matrícula para o ano letivo de 2024 nas unidades escolares da rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia deve ser feita on-line, a partir das 9h desta quarta-feira (10) até as 23h59 da próxima quarta (17). O endereço de acesso será divulgado neste site.

Serão disponibilizadas vagas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A pessoa responsável pelo cadastro deverá preencher os campos do formulário da pré-matrícula on-line e seguir as orientações indicadas no sistema em cada passo do cadastro. As vagas disponíveis no momento da escolha serão informadas pelo sistema conforme o ano de escolaridade indicado.

A efetivação da matrícula deverá ser feita na unidade escolhida, em horário de funcionamento, no período de 23 a 30 de janeiro de 2024. Todos os documentos necessários foram divulgados na Resolução SEMED nº 11. O candidato que não efetivar a matrícula no período previsto perderá o direito à vaga.