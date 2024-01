Localizada no bairro Praia Linda, a praia foi certificada pelo programa Bandeira Azul nesta temporada. - Divulgação/Ascom

Localizada no bairro Praia Linda, a praia foi certificada pelo programa Bandeira Azul nesta temporada. Divulgação/Ascom

Publicado 09/01/2024 19:12

São Pedro da Aldeia - Neste sábado (13) na Praia das Pedras de Sapiatiba em São Pedro da Aldeia, acontece o evento “Conhecendo Nossa Praia”, a partir das 10h. Além de promover a conscientização ambiental, a iniciativa também apresenta o uso das cadeiras anfíbias, que garantem mais mobilidade e tornam a praia acessível para pessoas com deficiência. Localizada no bairro Praia Linda, a praia foi certificada pelo programa Bandeira Azul nesta temporada.

Um dos momentos mais aguardados da programação será a apresentação das cadeiras anfíbias. O equipamento permite que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida vivam a experiência do banho de lagoa. As cadeiras serão disponibilizadas de acordo com cronograma a ser divulgado em breve e estarão abertas ao uso da população. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura aldeense com o Instituto Escola do Mar.

É importante ressaltar que, para o uso das cadeiras anfíbias, será necessário um acompanhante para auxiliar o usuário durante todo o processo.

A ação ambiental terá, ainda, uma tenda próximo ao mastro da Bandeira Azul com profissionais oferecendo mais informações sobre o programa internacional aos banhistas. Também terão atividades de incentivo à limpeza das praias.