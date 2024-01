Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Publicado 22/01/2024 16:58

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai abrir inscrições do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva para contratação temporária em cargos da Secretaria Municipal de Educação. Os profissionais interessados poderão realizar o cadastro a partir das 12h desta segunda-feira (22), em um formulário on-line que será disponibilizado em www.pmspa.rj.gov.br. As inscrições seguem até 12h da próxima quinta-feira (25). Todas as informações e normas do certame estão disponíveis no Edital nº 002/2024. Clique aqui para acessar o documento (pág. 34).

O resultado preliminar das inscrições juntamente com a convocação para apresentação de documentos será divulgado para os cargos de Merendeira e Servente no dia 26 de janeiro. Para os demais cargos, a divulgação será realizada no dia 29 de janeiro.

As vagas são distribuídas nos seguintes cargos:

Auxiliar de Creche;

Auxiliar de Secretaria Escolar;

Cuidador de Aluno Especial;

Inspetor de Aluno;

Inspetor Escolar;

Merendeira;

Motorista;

Monitor de Transporte Escolar;

Nutricionista;

Orientador Educacional;

Psicopedagogo;

Porteiro;

Professor Docente II;

Professor Docente I – Ciências;

Professor Docente I – Matemática;

Professor Docente I – História;

Professor Docente I – Geografia;

Professor Docente I – Língua Portuguesa;

Professor Docente I – Língua Inglesa;

Professor Docente I – Arte;

Professor Docente I – Educação Física;

Secretário Escolar;

Servente;

Supervisor Pedagógico.

O candidato pode fazer a inscrição para mais de um cargo, porém, se classificado, deverá optar por apenas um. Todas as informações prestadas no ato da inscrição deverão ser comprovadas pelos respectivos documentos, a serem apresentados, obrigatoriamente, no ato da convocação, sob pena de desclassificação.

É vedada a participação dos profissionais efetivos da Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia, salvo os casos de acumulações legais previstas na Constituição Federal. Também são vedadas as participações de ocupantes de cargos comissionados da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, sobretudo da Secretaria Municipal de Educação.

É importante destacar que a classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a expectativa de direito à contratação, reservando ao município o direito de proceder à contratação temporária que atenda aos seus interesses e às necessidades do serviço, sempre obedecendo à ordem classificatória dos aprovados.

Os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações referentes ao certame.