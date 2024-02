Concurso de música do Afoxé Fiderioman - Divulgação

Publicado 08/02/2024 14:58

São Pedro da Aldeia - A Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia, recebe na segunda-feira de Carnaval (12) o 2º Cortejo do Afoxé Fiderioman. A concentração será às 14h em frente à quadra esportiva e o desfile está previsto para às 15h.



O cortejo é um desdobramento do “Afoxé Fiderioman na Aldeia”, projeto produzido pelo Raio de Sol e Afoxé Fiderioman, com o incentivo e patrocínio do Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por meio dos Editais Folia RJ 2 e conta também com o apoio do Espaço Cultural Beco do Jacaré, dos grupos Griot e Tambor de Iaiá e da Liga dos Blocos de São Pedro da Aldeia.



Segundo a organização, a edição anterior recebeu um público em torno de 100 pessoas, e a expectativa é que esse número aumente ainda mais, uma vez que houve um retorno positivo dos povos de terreiros que se sentiram representados.

A produtora cultural, Juliane Carvalho, explicou que o afoxé é uma manifestação cultural dos povos tradicionais de terreiros. Foi criado em 1949 em Salvador, na Bahia, e, a partir daí, ocorreu a difusão em outros estados.



“Não é um bloco carnavalesco. Acabou entrando no calendário mais por uma conquista de espaço, tendo em vista a marginalização da manifestação cultural. Na verdade, foi muito mais uma astúcia dos líderes da época para que os afoxés participassem do Carnaval. Desde então, saem no Carnaval também, mas são manifestações tradicionais que tem apresentações em dia da Intolerância Religiosa e Semana das Consciência Negra, por exemplo”, explicou.



Ainda de acordo com Juliane, os afoxés e os blocos afros foram considerados Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro em 2023, onde foi publicado no Diário Oficial às vésperas do Dia da Consciência Negra. O desfile será embalado pelas composições vencedoras do II Concurso de Música do Afoxé Fiderioman 2024, que homenageiam o Orixá Oxossi, o Rei de Ketu.

O II Concurso de Música do Afoxé Fiderioman 2024 ocorreu no último sábado (3) e elegeu três canções que vão embalar 2º Cortejo do Afoxé Fiderioman. Os selecionados foram: em 1º lugar Júlia Neves, com a composição “Canto pro caçador”; em 2º Marcelos Rodrigues com a canção “Dia de Festa”; e em 3º lugar – Renato Mendonça com “Divindade da caça”.



Os ganhadores foram premiados em dinheiro e todos os dez participantes receberam um certificado. O evento tem o objetivo de fortalecer, principalmente, a difusão da cultura dos povos tradicionais de terreiros na região da Baixada Litorânea.



O evento aconteceu na Praça Edyla Pinheiro, em Iguaba Grande, e, além do concurso, contou com Jongo Fiderioman, apresentação do Afoxé e o encerramento foi com samba de roda.



Serviço:

2º Cortejo do Afoxé Fiderioman

Local da concentração: quadra esportiva da Praia da Pitória, São Pedro da Aldeia

Serviço:

2º Cortejo do Afoxé Fiderioman

Local da concentração: quadra esportiva da Praia da Pitória, São Pedro da Aldeia

Horário: 14h