Publicado 09/02/2024 18:08

São Pedro da Aldeia - Na tarde desta quinta-feira (8), uma ação conjunta entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e policiais civis da 125ª DP, coordenados pelo Delegado de Polícia Titular Mílton Siqueira Júnior, abordou diversas motocicletas irregulares no Bairro São João, em São Pedro da Aldeia.



A operação teve o objetivo de coibir a circulação de motocicletas sem identificação e em desacordo com a legislação. As mesmas utilizadas nos “rolezinhos” pela cidade cometendo infrações e colocando em risco pedestres e veículos em via pública.



Entre as motos abordadas, duas foram apreendias por estarem sem a placa, sendo seus respectivos condutores presos por infringirem o Art. 311 do Código Penal. Outra moto foi apreendida sendo conduzida por menor de idade.



A ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelos órgãos de segurança pública para coibir crimes praticados com as motocicletas e a desordem no trânsito, nas ruas e estradas do município. Tais ações serão desenvolvidas em conjunto com outras durante todo o Carnaval, em horas e locais inopinados.



Cabe ressaltar que um dos presos tinham diversas anotações criminais, tais como homicídio, associação criminosa (milicia), associação para o tráfico, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.

