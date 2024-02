O veículo e todo o material foram apreendido - Divulgação/PM

O veículo e todo o material foram apreendidoDivulgação/PM

Publicado 20/02/2024 15:32

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar apreendeu drogas, materiais para endolação, fardamento da Polícia Civil, colete militar e ferramentas em São Pedro da Aldeia na tarde de segunda-feira (19).

A equipe realizava patrulhamento na Rua Onze, no Balneário, quando avistou um veículo parado dentro de uma área de mata. Ao se aproximar do carro, os policiais constataram a presença de material entorpecente no interior do mesmo.

Diante da situação, os militares realizaram uma revista mais detalhada no automóvel e no entorno, encontrando um tonel com mais drogas, material para endolação, um colete militar, fardamento da Polícia Civil e ferramentas.

O veículo e todo o material apreendido foram levados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia.