Apreensão de uma arma de fogo e a detenção do dono do local por porte ilegalDivulgação

Publicado 14/02/2024 14:41

São Pedro da Aldeia - Na noite de terça-feira (13), uma briga entre patrão e funcionário em um estabelecimento comercial na Rua São Pedro, no bairro São José, em São Pedro da Aldeia, terminou com a apreensão de uma arma de fogo e a detenção do dono do local por porte ilegal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada por volta das 19h30 por uma testemunha que relatou a discussão entre os envolvidos. A testemunha informou que o empresário, identificado como A.S.A.A., de 50 anos, estava de posse de uma pistola e que o funcionário, de 23 anos, fugiu do local ao vê-lo armado.

Os policiais localizaram os envolvidos e confirmaram a veracidade da informação. O patrão assumiu a posse da arma e entregou a pistola calibre ponto 380 e dois carregadores aos policiais. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia.