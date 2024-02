Foram encontradas 331 cápsulas de cocaína; 92 buchas de maconha; 77 pedras de crack e R$ 20,00 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 14/02/2024 14:05

São Pedro da Aldeia - Na noite de sexta-feira (9), por volta das 18h50, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar de São Pedro da Aldeia apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas no bairro Colinas.

Segundo a ocorrência policial, a ação aconteceu após uma denúncia anônima informar sobre dois indivíduos que estariam traficando drogas no bairro. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram os dois suspeitos, um com mochila e outro com uma bolsa nas mãos. Ao perceberem a presença da viatura, os dois tentaram fugir.

Um dos indivíduos tentou pular o muro de uma casa com a bolsa, mas foi capturado pelos policiais. O outro invadiu a mesma casa e tentou esconder a mochila, mas também foi detido e o material apreendido.

No total, foram encontradas 331 cápsulas de cocaína; 92 buchas de maconha; 77 pedras de crack e R$ 20,00 em espécie.

Durante a abordagem, os dois adolescentes confessaram que são integrantes do tráfico de drogas na região. Diante dos fatos, eles foram apreendidos e conduzidos à 125ª Delegacia Policial (São Pedro da Aldeia), onde foram autuados por ato infracional análogo aos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e permaneceram apreendidos.