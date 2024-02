Acidente - Divulgação

Acidente Divulgação

Publicado 14/02/2024 13:49

São Pedro da Aldeia - Um acidente grave ocorreu na manhã deste sábado (10) na rodovia Amaral Peixoto, próximo ao bairro São Matheus, em São Pedro da Aldeia.



Segundo relatos, uma vítima foi encontrada caída no chão, perdendo muito sangue. Nas imagens é possível observar que a moto estava completamente destruída.



Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local para prestar socorro e investigar o ocorrido. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado da vítima.



* Matéria em Atualização



Veja o vídeo.