Base Móvel - Divulgação

Base Móvel Divulgação

Publicado 14/02/2024 13:38

São Pedro da Aldeia - O primeiro dia de Carnaval contou com uma novidade em São Pedro da Aldeia. O município iniciou, na sexta-feira (9), as atividades da base móvel adquirida pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A iniciativa segue o Plano Verão de ações para coibir atitudes ilícitas na cidade.

Durante o dia, a unidade móvel estará baseada em pontos específicos das principais praias da cidade, como a Praia do Sudoeste. Já na parte da noite, o equipamento estará presente nos pontos de maior concentração de público. Durante o Carnaval, na Praça Agenor Santos, atrás do palco principal, próximo à Igreja Matriz.

A base móvel de segurança conta com câmeras de última geração com inteligência artificial para prevenção de delitos. O equipamento também possui um espaço para atendimento aos cidadãos.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destaca que o novo equipamento será utilizado em operações na cidade. “Somos a primeira cidade da região a contar com esse equipamento. Vamos começar as ações já neste primeiro dia de Carnaval, mas as operações serão realizadas ao longo de todo o ano”, apontou.

A Prefeitura reforça que, em casos de denúncias, a população deve procurar a unidade móvel ou ligar para o número 153. Os agentes estão prontos para atender os cidadãos 24h por dia.