Criminoso é preso - Divulgação/PM

Publicado 14/02/2024 14:15

São Pedro da Aldeia - Um trio foi preso em flagrante após roubar um carro em São Pedro da Aldeia e tentar roubar uma moto em Cabo Frio, na tarde de sábado (10).



De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi alertada sobre o roubo de um Renault Duster prata, na área de São Pedro da Aldeia. Uma mulher teria informado para a PM que o marido havia sido abordado por três homens armados e teve o carro subtraído. O rastreamento do veículo mostrava que ele estava próximo à guarnição.



O carro foi avistado passando em pista contrária no centro de Cabo Frio e iniciou-se uma busca. Ele foi rastreado e localizado na Rua José Bonifácio.



Dois dos acusados, ambos de de 18 anos, foram encontrados nas proximidades e assumiram a autoria do roubo.



Um terceiro acusado, de apenas 15 anos, foi detido por populares após tentar roubar uma moto para tentar uma fuga. Ele estava armado com um revólver calibre 38, que foi apreendido. Além disso, com ele foi encontrada a chave do carro e um relógio de pulso, sendo esses pertences reconhecidos pela vítima como sendo de seu marido. Vale ressaltar, que no momento do roubo, o menor teria efetuado disparo de arma de fogo contra o motorista.

As vítimas, os acusados, o carro roubado, a moto, a arma de fogo e os pertences recuperados foram encaminhados para a 126ª Delegacia Policial, onde os três acusados foram autuados em flagrante delito por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Dois deles ficando presos, e um apreendido.