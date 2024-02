Homem é morto a tiros - Divulgação/PM

Homem é morto a tiros Divulgação/PM

Publicado 14/02/2024 14:19

São Pedro da Aldeia - Um homem de 39 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (12), na Estrada da Cruz, bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. Identificado como José Antônio, a vítima possuía marcas de tiros nas costas e nádegas. Conforme informações do 25º BPM, quando os policiais chegaram o pai da vítima já estava no local e reconheceu o filho.

A ocorrência foi próximo ao Polo Rural da cidade e ainda não se sabe a motivação do crime. A perícia estava a caminho do local, no fechamento desta matéria. Após os procedimentos de praxe, o corpo seria encaminhado ao IML de Cabo Frio.